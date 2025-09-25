Alles zu oe24VIP
Bitpanda: Auch der FC Bayern München ist Teil der neuen Werbekampagne
© Bitpanda

Tempo

Bitpanda startet mit Bayern München neue Werbekampagne

25.09.25, 10:20
Teilen

Bitpanda, Europas führende Krypto-Plattform, hat seine neueste Markenkampagne vorgestellt. Mit an Bord sind zahlreiche Sportstars. Bitpanda hat schon 7 Millionen Nutzern in ganz Europa. 

Die Botschaft der Bitpanda-Kampagne ist klar: Investitionen sollten dem Tempo, den Bedürfnissen und der Denkweise jedes Einzelnen entsprechen.

"Umfassenden Markenaufwertung"

Die Kampagne markiert auch den Start einer "umfassenden Markenaufwertung" für Bitpanda und führt eine neue visuelle Identität ein, die sich um einen ikonischen grünen Raum dreht – ein Symbol für Klarheit, Kontrolle und Möglichkeiten in der Welt des Investierens. Die Kampagne wird im Fernsehen, im digitalen Bereich, im Außenbereich und in den sozialen Medien ausgestrahlt und fängt die Identität von Bitpanda ein, nicht nur als Plattform, sondern als Finanzmarke, die auf die Art und Weise zugeschnitten ist, wie Menschen heute leben, sich bewegen und denken.

Bitpanda: Auch der FC Bayern München ist Teil der neuen Werbekampagne

Bitpanda: Auch der FC Bayern München ist Teil der neuen Werbekampagne  

© Bitpanda

„Diese Kampagne ist unsere Einladung an alle, die bereit sind, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Wir verbinden Hochleistungssport, persönlichen Stil und intelligentes Investieren und zeigen damit, dass moderner Vermögensaufbau keine Nische mehr ist, sondern Teil des Lebensstils jedes Einzelnen“, sagt Eric Demuth, CEO von Bitpanda.

Bitpanda CEO Eric Demuth

Bitpanda CEO Eric Demuth

© Tischler

Die neue Kampagne wird ab heute  in den wichtigsten europäischen Märkten live gehen, in Österreich folgt sie am 2. Oktober. Sie umfasst TV, digitale Medien, Außenwerbung, soziale Medien und Performance-Marketing und ist an die jeweiligen lokalen Märkte angepasst.

Filmische Bilder, globale Botschafter 

Die kreative Ausrichtung basiert auf einer Reihe von filmischen Bildern, in denen die globalen Botschafter von Bitpanda in eindrucksvollen Umgebungen wie berühmten Stadien und urbanen Kulissen zu sehen sind, unterlegt mit dem Song „A$AP Forever“ von A$AP Rocky (vorbehaltlich Bestätigung). Die bestehende Botschaft „When crypto, then Bitpanda” spiegelt einen breiteren Wandel hin zu Empowerment und Klarheit wider, der durch kühne Bilder und eindrucksvolles Storytelling zum Leben erweckt wird. Die Kampagne wurde von Carlo Oppermann inszeniert und von einer der führenden deutschen Produktionsfirmen, 27km, sowie dem preisgekrönten Fotografen Alex Waltl gedreht. Das kreative Konzept und die Umsetzung stammen von Serviceplan.

Die Aufwertung der Marke Bitpanda spiegelt ihre Entwicklung vom Fintech-Herausforderer zu einer regulierten, zugänglichen und vertrauenswürdigen Premium-Investitionsplattform wider, die von über 7 Millionen Nutzern in ganz Europa genutzt wird und die umfassendste Auswahl an Kryptowährungen auf dem europäischen Markt bietet.

Sport-Stars

Diese neue Kampagne baut auf der wachsenden Präsenz von Bitpanda in Kultur und Sport auf, darunter Partnerschaften mit dem FC Arsenal, dem FC Bayern München, dem AC Mailand, Caro Daur, Melissa Satta und anderen. Während die Marke ihre Präsenz in Großbritannien und Europa weiter ausbaut, bleibt die Botschaft einfach: Wenn Krypto, dann Bitpanda.

