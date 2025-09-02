"Tatort"-Star Michelle Monballijn von Nachbar in Klinik geprügelt

Die Schauspielerin Michelle Monballijn wurde von ihrem Nachbarn in ihrem Wohnhaus angegriffen und schwer verletzt. Sie musste in die Klinik eingeliefert werden.

Laut einem Bericht von der "Bild" wurde Michelle Monballijn am Freitag von ihrem Nachbarn angegriffen. Dabei erlitt sie ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung.

Die Schauspielerin sagt: "Der Nachbar stalkt mich schon seit Wochen, der geht auch in den Keller und riecht an meiner Wäsche, wenn ich die dort wasche. Jetzt passte er mich im Treppenhaus ab und sagte, mein Sohn solle leiser sein, weil er schlafen wollte."

Nachbar wurde aggressiv

Monballijn ging darauf nicht ein, wodurch der Nachbar aggressiv wurde. Sie schildert gegenüber der "Bild": "Er hat erst herumgeschrien und mich mehrfach beleidigt. Dann baute er sich vor mir auf und wollte mich nicht weitergehen lassen. Er hat mich an der Schulter gezogen und meinen Kopf zweimal gegen die Wand gestoßen."

Der "Tatort"-Star verständigte die örtliche Polizei. Diese brachte den Nachbarn dazu, in seine Wohnung zu gehen. Monballijns Anzeige wurde von der Polizei aufgenommen. Die Beamten ermitteln nun gegen den Angreifer wegen Körperverletzung.

Angst im selben Haus zu leben

Die Schauspielerin suchte nach der Attacke zunächst keinen Arzt auf, aber abends sei ihr schwindelig geworden und sie suchte den Notdienst auf.

Laut der "Bild" hat die Schauspielerin unter anderem eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Monballijn erklärt: "Die Ärzte haben sofort gesagt, ich müsste im Krankenhaus bleiben, damit ein Schädelhirntrauma und Verletzungen an der Halswirbelsäule ausgeschlossen werden können."

Am Montag wurde sie aus dem Krankenhaus entlassen. Doch nun hat die Schauspielerin Angst, im selben Haus wie der mutmaßliche Täter zu leben. Sie meint: "Ich ziehe erst mal zu einer Freundin."