Deshalb investiert Impf-Riese jetzt Milliarden in Europa

Der Impf-Riese BioNTech will jetzt Milliarden in Großbritannien investieren. Was das bringt, erfahren Sie hier.

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech will seine Geschäfte in Großbritannien ausbauen und dafür bis zu 1 Mrd. britische Pfund (rund 1,2 Mrd. Euro) investieren.

Forschung an zwei Standorten Mit der auf über zehn Jahre angelegten Investition wolle BioNTech seine Forschung und Entwicklung mit zwei Standorten - einen davon in Cambridge - auf der Insel ausbauen, teilte das Biotech-Unternehmen am Dienstag mit. Britische Regierung offen Die britische Regierung wolle dies mit insgesamt 129 Mio. Pfund unterstützen.