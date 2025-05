Ukraine-Verhandlungen im Vatikan: DIESE Rolle spielt der Papst

Italien will mit der Unterstützung des neuen Papstes Leo XIV. eine zentrale Rolle bei den Friedensgesprächen für die Ukraine spielen.

So zieht die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni diplomatische Fäden, damit Friedensverhandlung für die Ukraine im Vatikan beginnen können. So telefonierte die Regierungschefin am Dienstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

"Ich hatte ein gutes Gespräch mit Giorgia Meloni. Wir stimmen unsere Positionen ab. Italien unterstützt alle Bemühungen um einen echten Frieden. Wir haben vereinbart, über die nächsten Schritte in Kontakt zu bleiben. Wir haben auch über mögliche Plattformen für Verhandlungen mit den Russen gesprochen. Ein Waffenstillstand ist notwendig, um Leben zu retten. Ehrliche Diplomatie ist gefragt", schrieb der ukrainische Präsident in seinen Sozialnetzwerken.

Trump stellte baldige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine im Vatikan in Aussicht

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump baldige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine im Vatikan in Aussicht gestellt. Papst Leo XIV. habe den Vatikanstaat als Ort der Gespräche über einen Waffenstillstand angeboten, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social". Ein zweistündiges Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei "exzellent" verlaufen, so Trump.

Meloni betonte, sie arbeite an einer sofortigen Aufnahme von Friedensverhandlungen für die Ukraine. Die Bereitschaft des Papstes, die Gespräche im Vatikan zu beherbergen, sei positiv aufgenommen worden, schrieb Meloni auf X. "Wir wollen die Voraussetzungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine schaffen. In diesem Zusammenhang wurde die Bereitschaft des Heiligen Vaters, die Gespräche im Vatikan zu führen, als positiv bewertet. Italien ist bereit, seinen Teil dazu beizutragen, die Kontakte zu erleichtern und sich aktiv für den Frieden einzusetzen", betonte sie.