Sky verbietet Public Viewing in Graz

Sturm Graz wollte zum Bundesliga-Finale ein Public Viewing vor der Merkur Arena veranstalten. Rechteinhaber Sky untersagte das – mit Verweis auf bestehende Partnerverpflichtungen.

Sturm Graz plante für das Bundesliga-Finale am Samstag ein Public Viewing vor der Merkur Arena. Da nur rund 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion Platz finden, hätten viele Fans die Partie gerne vor Ort in größerem Rahmen mitverfolgt. Der TV-Rechteinhaber Sky legte jedoch ein Veto gegen diese Pläne ein.

Sky verweist auf Partnerinteressen

„Wir sehen uns in dieser Frage unseren Abonnent:innen und Business-Partnern – und hier vor allem den Sportsbars und Hotels – verpflichtet. Es ist uns daher nicht möglich, einem Public Viewing in dieser Größenordnung unsere Zustimmung zu geben“, teilte Sky auf APA-Anfrage mit.

Übertragung im TV und keine große Feier

Sky überträgt alle Spiele am Samstag ab 17.00 Uhr in einer sogenannten „Meisterkonferenz“, alternativ sind auch Einzelspiele vollständig abrufbar. ORF 1 zeigt das Duell zwischen Sturm Graz und dem WAC im Free-TV. Eine mögliche Meisterfeier von Sturm würde direkt im Anschluss an das Spiel stattfinden. Eine größere Feier am Grazer Hauptplatz ist laut Informationen nicht geplant.