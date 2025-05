Misolic, Neumayer und Rodionov siegen in Paris klar

Misolic, Neumayer und Rodionov haben sich in Paris in Runde zwei der French-Open-Qualifikation gespielt. Alle drei Österreicher feierten glatte Auftaktsiege am Dienstag.

Drei österreichische Spieler haben am Dienstag die erste Runde der Qualifikation für die French Open in Paris erfolgreich überstanden. Filip Misolic setzte sich gegen den Kanadier Liam Draxl mit 6:2,6:2 durch. Lukas Neumayer besiegte den Argentinier Marco Trungelliti mit 6:3,6:3. Jurij Rodionov gewann gegen Christopher Eubanks aus den USA mit 7:6 (4),6:3. ÖTV-Duell in Runde zwei In der zweiten Runde kommt es nun zum Duell zwischen Misolic und Neumayer. Beide haben auf Tourebene bisher noch nicht gegeneinander gespielt. Der Sieger dieses Spiels trifft in der dritten Quali-Runde entweder auf den an Position zwei gesetzten Kasachen Alexander Schewtschenko (ATP 97) oder den Franzosen Mathys Erhard (ATP 268). Rodionov gegen Nagal Rodionov bekommt es in der zweiten Runde mit dem Inder Sumit Nagal zu tun, der aktuell auf Platz 170 der ATP-Weltrangliste liegt. Das Match findet ebenfalls im Rahmen der Qualifikation für das Hauptfeld von Roland Garros statt. Kraus scheidet aus Bei den Frauen kam Sinja Kraus nicht weiter. Die 23-jährige Wienerin verlor in zwei Sätzen gegen die Kanadierin Victoria Mboko mit 4:6,2:6.