Erste Group: Aktionäre bestätigen Vorstandsgagen, wählen AR-Chef

Grünes Licht für die Dividende von 3 Euro pro Aktie, die 13-Millionen-Vorstandsgage und für Gottfried Haber als neuen Aufsichtsratschef der Erste Group. Das bestimmten die Aktionäre auf der Hauptversammlung.

Am 21. Mai 2025 fand die 32. Hauptversammlung der Erste Group Bank AG (Erste Group) in Wien statt. Die Aktionär:innen stimmten mit 100 % der abgegebenen gültigen Stimmen dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von EUR 3,00 pro Aktie auszuschütten.

Die Hauptversammlung erteilte den Vorstandsmitgliedern mit 99,77 % der abgegebenen gültigen Stimmen und den Mitgliedern des Aufsichtsrats mit ebenfalls 99,42 % die Entlastung.

Die Aktionär:innen wählten zwei neue Kapitalvertreter:innen in den Aufsichtsrat: Gottfried Haber und Gabriele Semmelrock-Werzer. Gottfried Haber ist anerkannter Finanz- und Wirtschaftsexperte mit tiefgehender Erfahrung in der makroökonomischen Analyse, Finanzmarktregulierung und Bankenaufsicht. Der habilitierte Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre Gottfried Haber war zuletzt Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).



Gabriele Semmelrock-Werzer verfügt über umfassende Management- und Bankerfahrung, die sie über mehrere Jahrzehnte in verschiedenen leitenden Positionen erworben hat, unter anderem bei der Erste Group und der Kärntner Sparkasse. Zu den Institutionen, in deren Aufsichtsrat Semmelrock-Werzer früher tätig war, gehören die Erste Bank Oesterreich, Erste Asset Management und die Vienna Insurance Group.

Aktionäre genehmigen Vorstands-Gagen

Auch die Vergütung des Vorstands im Jahr 2024 wurde von den Aktionären akzeptiert.

Position Gesamtvergütung 2024 (EUR) Peter Bosek – Vorsitzender des Vorstands (ab 1. Juli 2024) / Chief Retail Officer (ab 1. Juli 2024) 1.776.328,58 Willi Cernko – Vorsitzender des Vorstands (bis 30. Juni 2024) / Chief Retail Officer (bis 30. Juni 2024) 1.567.699,68 Ingo Bleier – Chief Corporates and Markets Officer 2.198.679,21 Stefan Dörfler – Chief Financial Officer 2.195.759,87 Alexandra Habeler-Drabek – Chief Risk Officer 2.151.281,65 David O'Mahony – Chief Operating Officer (bis 30. Juni 2024) 1.094.290,37 Maurizio Poletto – Chief Platform Officer / Chief Operating Officer (ab 1. Juli 2024) 2.155.303,14 Gesamt 13.139.342,50

Alle Beschlussanträge wurden von den Aktionär:innen mit großer Mehrheit angenommen. Dazu zählten Beschlüsse, die den Erwerb von eigenen Aktien ermöglichen sowie Beschlüsse zum Vergütungsbericht und zur Vergütungspolitik für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder.

Die Erste Group wurde 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“ gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Märkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither entwickelte sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil Europas .

Die Bilanzsumme beträgt rund 360 Milliarden Euro, die Erste Group betreibt mehr als 1.800 Filialen mit mehr als 45.000 Beschäftigten.