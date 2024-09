Glock Ecotech aus Österreich liefert 18 Strom-Wärmekraftwerke nach Japan

Es ist ein Megawatt-Projekt in der ersten Jahreshälfte 2025 und ein großer Erfolg für Glock Ecotech.

Das Unternehmen Eishin Co.,Ltd. in Tokamachi (Präfektur Niigata) startet mit einem großen Energievorhaben ins Jahr 2025: In der ersten Jahreshälfte werden 18 moderne Strom-Wärmekraftwerke des Typs GLOCK CHP 50 der Glock Ecotech an das japanische Unternehmen geliefert.

Beitrag zur Abkehr von fossilen Brennstoffen und zur Klimaneutralität

Durch die Nutzung erneuerbarer Energien zur Strom- und Wärmegewinnung wird mit diesem Energieprojekt ein Beitrag zur Abkehr von fossilen Brennstoffen und zur Klimaneutralität geleistet.

Regional verfügbare Biomasse

Für dieses Vorhaben wurde die moderne Regelungstechnik der Glock Ecotech-Anlagen speziell auf die Bedingungen in Japan abgestimmt. Dadurch kann die regional verfügbare Biomasse in Form von Holzhackgut zur Energiegewinnung genutzt und eine konstante, wetter- und saisonunabhängige Energieerzeugung realisiert werden.

GLOCK CHP 50 Strom-Wärmekraftwerk © GLOCK Ecotech GmbH ×

Die unkompliziert integrierbaren Lösungen können somit eine zuverlässige und effiziente Versorgung mit Strom und Wärme sicherstellen. Im Rahmen dieses Großprojekts wird der erzeugte Strom vollständig ins lokale Netz eingespeist, während die Wärme zur Trocknung des Hackguts genutzt wird.

Weitere Erfolge in Japan

Bei einem weiteren kürzlich umgesetzten Energieprojekt in Japan übertrafen die Anlagen der Glock Ecotech mit einer überdurchschnittlich langen wartungsfreien Betriebsführung die aktuellen Standards am Markt.

Nicht zuletzt deshalb setzt Präsident Yuji Osabe, Eigentümer von Eishin Co., Ltd., großes Vertrauen in die Strom-Wärmekraftwerke des österreichischen Unternehmens. Darüber hinaus sieht er einen zusätzlichen Nutzen: "In diesem ganzheitlichen Energieprojekt planen wir, die wertvolle Pflanzenkohle, die beim Pyrolyseprozess entsteht, weiterzuverwerten. Diese kann in vielfältiger Weise und verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. So erreichen wir in diesem ganzheitlichen Projekt bei der Biomasse einen Nutzungsgrad von über 95 Prozent."

Über die Glock Ecotech GmbH

Die Glock Ecotech wurde im Jahr 2010 gegründet. Am Standort in Griffen/Österreich werden innovative, effiziente und zuverlässige Lösungen zur dezentralen Energieversorgung produziert.

Bei den Entwicklungen setzt man unter anderem auf die wertvolle, regional verfügbare Ressource Biomasse und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Netzsicherheit.

Die zuverlässigen Strom-Wärmekraftwerke und hochwertigen Batteriespeicher kommen vor allem in den unterschiedlichen Bereichen von Industrie, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und in Energiegemeinschaften zum Einsatz.