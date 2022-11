Mateschitz-Sohn jetzt reichster Österreicher

Mark will „die Arbeit meines Vaters erfolgreich in seinem Sinne fortführen“.

Nachfolge. Der 49-%-Anteil von Didi Mateschitz an Red Bull geht nun auf seinen Sohn Mark über. Der 30-Jährige wird damit – gemeinsam mit der thailändischen Familie Yoovidhya (51 %) – Herr über das Milliarden-Imperium.

Didi war nicht verheiratet und hatte nur ein Kind. Mark steht somit das alleinige Erbe zu. Das dürfte den 30-Jährigen zum reichsten Österreicher machen. Forbes schätzte das Vermögen seines Vaters 2022 auf rund 25 Milliarden US-Dollar. Auf Platz zwei der reichsten Österreicher folgt Georg Stumpf mit 7 Milliarden US-Dollar.

Seinen operativen Job bei Red Bull quittiert Mark: „Ich selbst habe meine Rolle als Head of Organics niedergelegt – die Entscheidung ist mir schwergefallen, weil die Organics by Red Bull ein Herzensprojekt von mir sind. Aber ich halte nichts davon, sowohl Angestellter als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein“, so Mark. Er werde sich „auf meine Rolle als Gesellschafter konzentrieren, werde sie so interpretieren und mich so einbringen, wie ich das für sinnvoll und nötig erachte“.

Gebündelt sind die 49 % der Geschäftsanteile der Red Bull GmbH in der „Distribution und Marketing GmbH“. Als Geschäftsführer werden die Red-Bull-Urgesteine Walter Bachinger und Volker Viechtbauer Mark dort „persönlich unterstützen“, wie er sagt. Es gehe darum, „die Arbeit meines Vaters erfolgreich in seinem Sinne fortzuführen“.