Stiglechner-Folgeinsolvenz erwartet

Nach der Insolvenz des Linzer Tankstellenbetreibers Stiglechner droht auch der zugehörigen Tankkartenfirma die Zahlungsunfähigkeit.

Die IQ Card Vertriebs GmbH mit rund 65.000 Kunden werde demnächst Insolvenz anmelden, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" ("OÖN") in ihrer Freitagsausgabe. Bereits am Montag war das Konkursverfahren über den Mineralöltransporteur Petro Logistik GmbH eröffnet worden, die vor allem Stiglechner-Tankstellen beliefert.

Die "OÖN" zitierten aus einem Informationsschreiben an Gläubiger, das der APA aus dem Unternehmen bestätigt wurde, wonach die "völlig unerwartete Insolvenz der Julius Stiglechner GmbH und die damit verbundenen Umsatzrückgänge sowie massiven Zahlungsausfälle" die wirtschaftliche Lage der IQ Card Vertriebs GmbH stark belastet hätten. Weil andere Tankstellenbetreiber die IQ Card nicht mehr akzeptieren und Banken den Geldhahn zudrehen würden, gebe es einen "akuten Liquiditätsengpass". Bis Ende Jänner solle ein Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Landesgericht Linz eingebracht werden. Man strebe die Weiterführung des Unternehmens an.

Stiglechner meldete im Dezember Insolvenz an

Der Tankstellenbetreiber Stiglechner hatte im Dezember Insolvenz angemeldet. Beim Landesgericht Linz wurden den Gläubigerschutzverbänden KSV1870, Creditreform und AKV zufolge Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für die Julius Stiglechner GmbH und die Stiglechner Tankstellen GmbH beantragt. Insgesamt sind 573 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie etwa 300 Gläubiger betroffen. Die Passiva liegen hier in Summe bei rund 188 Mio. Euro.

In der Folge meldete am Montag dieser Woche auch der Mineralöltransporteur Petro Logistik GmbH Insolvenz an. Das Unternehmen, das nur Stiglechner-Tankstellen beliefert hat, soll geschlossen werden. Betroffen sind hier 16 Beschäftigte und mehr als 30 Gläubiger, die Passiva liegen bei rund 500.000 Euro. Mittlerweile würden die Stiglechner-Tankstellen von einem anderen Partner beliefert und seien alle offen, hieß es aus dem Unternehmen.