Kopie von Ulrich und Marlen Kubinger
© zVg

Expansion

Österreicherin (19) wird jüngste Aufsichtsratschefin Deutschlands

19.09.25, 10:18
Teilen

Es ist ein Mega-Deal: Die VTA Austria hat im September die deutsche ALUCOM AG übernommen. Die Österreicherin Marlene Kubinger (19) übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz.  

Mit Kaufvertrag vom 17. September 2025 und sofortigem Vollzug hat die VTA Austria GmbH über ihre Tochtergesellschaft VTA Deutschland GmbH sämtliche Aktien an der ALUCOM AG übernommen.

Mehr als 100 Mitarbeiter

Die ALUCOM AG mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und zählt zu den größten Produzenten von Aluminiumverbindungen in Deutschland. Zum Portfolio gehören anorganische Fällungsmittel, spezielle Aluminiumhydroxide, Aluminiumchloride (wie PAC und ACH) und Aluminiumsulfate. Die Produkte finden Einsatz in der Wasser- und Papierindustrie, im Baugewerbesowie in der chemischen Industrie und werden überwiegend in Deutschland vertrieben.

Marlene Kubinger

Marlene Kubinger

© VTA

Die Österreicherin Marlene Kubinger (19) übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz. Sie dürfte damit Deutschlands jüngste Aufsichtsratsvorsitzende sein.

"VTA-Gruppe bleibt konsequent auf Wachstumskurs" 

Mit der Übernahme stärkt die VTA-Gruppe ihre Position in zentralen Märkten und sichert sich langfristig den Zugang zu entscheidenden Rohstoffen und Produktionsmitteln.

„Entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend bleibt die VTA-Gruppe konsequent auf Wachstumskurs und baut ihr unternehmerisches Engagement in Deutschland weiter aus. Mit der Integration der ALUCOM AG gewinnen wir nicht nur hochspezialisiertes Know-how, sondern auch eine starke Produktionsbasis für unsere zukünftige Expansion sowie einen wertvollen Hafen- und Gleisanschluss.“ betont DDr. h.c. Ulrich Kubinger, CEO der VTA-Gruppe.

Ulrich und Marlen Kubinger

CEO der VTA-Gruppe Ulrich Kubinger und mit Prokuristin Marlen Kubinger.

© zVg

Über die VTA

Die VTA-Gruppe mit Hauptsitz in Österreich ist ein international führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung. Mit modernster Forschung, nachhaltigen Technologien und einem weltweiten Netzwerk von Niederlassungen unterstützt VTA Kommunen und Industrieunternehmen bei der Sicherung von Wasserqualität, Ressourcenschonung und Umweltschutz. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfolgt seit seiner Gründung einen konsequenten Wachstumskurs

