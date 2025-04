Mega-Insolvenz von Wiener Immo-Firma: 72 Millionen Euro Schulden

Bei der Pleite gegangenen großen Wiener Immobilien-Firma 6B47 Real Estate Investors AG wurde jetzt bei der Prüfungstagsatzung am Handelsgericht Wien die wahre Höhe der Schulden bekannt.

Über das Vermögen der 6B47 Real Estate Investors AG am 3.2.2025 ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet, oe24 berichtete. Heute fand die Berichts- und Prüfungstagsatzung statt.

97 Gläubiger fordern rund 72 Millionen Euro

Insgesamt haben bislang 97 Insolvenzgläubiger Forderungen in der Höhe von rd. EUR 72 Mio. zur Anmeldung gebracht. Vorerst hat die Insolvenzverwalterin Frau Dr. Weber-Wilfert rd. EUR 53 Mio. als zu Recht bestehend anerkannt. Um die Anerkennung der weiteren Forderungen wird noch gestritten.

20-Millionen-Euro-Anleihe

„Darin befinden sich auch nachrangige Forderungen. Es wurde eine Anleihe im Gesamtwert von EUR 20.000.000,00 emittiert. Dazu wurde von dem sehr kleinen Kreis an Anleihegläubigern im Zuge der Restrukturierung 2023 eine qualifizierte Nachrangigkeitserklärung unterfertigt“, so Tanja Schartel vom KSV1870.

Verfahrensstand

Die Schuldnerin selbst hatte in der gesamten Unternehmensgruppe die Holdingfunktion inne und stellte die Infrastruktur zur Verfügung. Die Unternehmensgruppe umfasst rund 60 Gesellschaften in Österreich mit direkter Beteiligung. Die Liegenschaften werden von den einzelnen Projektgesellschaften gehalten.

Mangels Liquidität wurde das Unternehmen per 27.2.2025 insolvenzgerichtlich geschlossen

Alle Aktiva verpfändet

Im Zuge der Restrukturierungsvereinbarung, die mit den Finanzgläubigern der Schuldnerin im Dezember 2023 abgeschlossen wurde, wurden alle wesentlichen Forderungen und Geschäftsbeteiligungen verpfändet.

Nicht verpfändet oder abgetreten sind Forderungen in der Höhe von rd. EUR 2,9 Mio. – damit ist davon auszugehen, dass diese der freien Masse zukommen.

Das Schuldnerunternehmen wird konkursmäßig abgewickelt. Aufgrund der Größe des Verfahrens ist mit einer längeren Verfahrensdauer zu rechnen. Eine genaue Quotenprognose gestaltet sich zum aktuellen Zeitpunkt schwierig.