Preissenkungen: Lidl führt im September DIESE Aktion ein

Der Diskonter Lidl führt jetzt eine neue Preis-Aktion für Kunden ein: Für die Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“ gibt es mit dem 1. September Preisnachlässe.

Bei Lidl folgt im September eine coole Aktion im Bio-Sortiment: Den ganzen September entfällt die Mehrwertsteuer auf mehr als 100 Artikel der Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“.

Preissenkung betrifft diese Produkte

Mit der Preissenkung sollen Kunden bei ihrem täglichen Einkauf spürbar entlastet werden.

Die Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“ steht für Produkte aus österreichischer Landwirtschaft mit kurzen Transportwegen und Transparenz bei Herkunft und Produktion. Das Sortiment umfasst über 200 Produkte wie etwa verschiedene Fleischsorten, Milchprodukte, Brotaufstriche oder Bio-Säfte.