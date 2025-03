Microsoft Österreich startet AI Innovation Factory: "Wirtschaft mit KI beflügeln"

KI ändert die Welt. Auch in Österreich setzen bereits viele Firmen auf Künstliche Intelligenz. Microsoft verleiht dem Prozess mit jetzt neuen Schub.

Mit einer Raumsonde chatten - das geht dank KI. Mit Industriemaschinen von Andritz kommunizieren - das geht dank KI. Noch frischere Lebensmittel durch Logistikoptimierung - das geht dank KI. Und alle diese Lösungen der Künstlichen Intelligenz (KI, englisch AI - Artificial Intelligence) stammen aus Österreich. Ein Big Player setzt jetzt den nächsten Schritt.

Microsoft Österreich hat am Dienstag gemeinsam mit Partnern die AI Innovation Factory in Wien eröffnet. Die Initiative hilft Unternehmen dabei, das Potenzial von künstlicher Intelligenz (KI) zu nutzen und Innovationen für den Wirtschaftsstandort Österreich voranzutreiben. Dieses Vorhaben ist Teil der österreichweiten „Mach heute Morgen möglich“-Digitalisierungsoffensive, die 2022 ins Leben gerufen wurde, und vereint einen physischen Raum mit einem programmatischen Ansatz, um die KI-Expertise in Österreich zu vertiefen.

Microsoft Österreich CEO Erlach: "KI hilft Start-up, KMU und Großunternehmen"

Im Rahmen einer Pressekonferenz haben heute Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, Hannes A. Schwetz, Programmverantwortlicher AI-Adoption beim Austria Wirtschaftsservice (aws), und Markus Nemeth, Managing Director von paiqo, die AI Innovation Factory mit einem klaren Appell gestartet: KI hat das Potenzial, das Geschäftsleben so stark zu verändern wie nur wenige Innovationen zuvor. Ziel ist es, die KI-Transformation in Österreich zu beschleunigen und Unternehmen sowie Partner zu vernetzen.

Hannes A. Schwetz, Programmverantwortlicher AI-Adoption beim Austria Wirtschaftsservice (aws), Hermann Erlach, General Manager bei Microsoft Österreich und Markus Nemeth, Managing Director bei paiqo © Arman Rastegar / APA ×

Schlüsselkomponenten sind der Wissenstransfer, die Implementierung von KI-Lösungen und der Aufbau einer nachhaltigen Bewegung für digitale Innovation. Die Initiative wird im Vorfeld der Microsoft AI Tour Vienna präsentiert, die am Donnerstag (6. März) im Wiener MuseumsQuartierstattfindet und internationale sowie heimische Expert*innen beeindruckende KI-Innovationsbeispiele und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten vorstellen lässt.

Ein neuer Hub für KI-Innovation und Kollaboration in Wien

Die AI Innovation Factory vereint zwei zentrale Aspekte: Zum einen wurde im Microsoft Büro in Wien ein physischer Raum geschaffen, der als zentraler Hub für Begegnung, Zusammenarbeit und Wissenstransfer dient. Zum anderen setzt die AI Innovation Factory auf ein spezifisches Programm, das darauf abzielt, gemeinsam mit Partnern eine nachhaltige Bewegung für KI-Innovation zu schaffen.

Unternehmen haben hier die Möglichkeit,

an interaktiven Workshops,

Trainings und

Sessions teilzunehmen,

um die Potenziale von KI direkt zu erleben und für ihre eigenen Anwendungsfälle nutzbar zu machen.

So sollen Ideen, Use Cases und Best Practices kontinuierlich weiterentwickelt und in der Breite etabliert werden.

„Wir möchten jeden Menschen und jedes Unternehmen dazu befähigen, mehr zu erreichen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt wird und für alle zugänglich und verfügbar ist – vom Start-up über KMU bis hin zu Großunternehmen”, erklärt Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich. „Mit der AI Innovation Factory schaffen wir eine zentrale physische Anlaufstelle und ein umfassendes Programm. Neben dem in diesem Jahr folgenden Launch unserer lokalen Rechenzentren im Land, ist das ein weiterer Schritt, unsere Vision der digitalen Transformation in Österreich Wirklichkeit werden zu lassen und KI als Wachstumstreiber für Österreichs Wirtschaft zu verankern.“

Push für das BIP

Die Bedeutung solcher Initiativen wird durch die letztjährige Studie des Economica Wirtschaftsinstituts zum Wachstumspotenzial Österreichs durch KI untermauert. Diese zeigt, dass der Einsatz von KI die Wertschöpfung in Österreich um bis zu 18 Prozent steigern kann, was dem kombinierten Leistungsvolumen der Bundesländer Wien und Steiermark entsprechen würde. Die AI Innovation Factory unterstützt Unternehmen dabei, dieses enorme Potenzial durch gezielte Maßnahmen und praktische Anwendungen zu erschließen.

„Künstliche Intelligenz ist eine spannende Querschnittstechnologie, die alle Wirtschafts- und Lebensbereiche durchdringt. Um das volle Potential für die Wirtschaft zu realisieren und breite Akzeptanz zu schaffen, braucht es vertrauenswürdige KI. Aus diesem Grund unterstützt die aws seit 2020 innovative vertrauenswürdige KI-Vorhaben mit Förderungen. Ergänzend bietet der aws KI-Marktplatz einen Überblick über mehr als 250 KI-Lösungsanbieter*innen sowie die Möglichkeit zur Vernetzung mit diesen“, so Hannes A. Schwetz, Programmverantwortlicher AI-Adoption beim Austria Wirtschaftsservice (aws).

Workshops, Hackathons und Co-Selling: gezieltes Programm für die Breite

Der programmatische Teil der AI Innovation Factory besteht aus einem vielseitigen Angebot an Formaten. Im Rahmen der ‚Envision AI‘ Masterclasses & Workshops finden strategische KI-Roundtables für Entscheidungsträger*innen statt, bei denen relevante Use Cases identifiziert und gezielt weiterentwickelt werden. Ergänzt wird dieses Angebot durch praxisorientierte ‚Inspire & Design‘ Hands-On Workshops & Hackathons. Hier arbeiten Unternehmen in Formaten wie AI-Hacks und Copilot Prompt-a-Thons direkt mit KI-Technologien und erhalten dabei wertvolle Einblicke in konkrete Anwendungen. Für eine vertiefte Anwendung ergänzen partnergeführte Labore und Workshops das Angebot.

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt liegt auf Partner Activation & Lead Exchange. Unternehmen werden bei Co-Selling-Strategien unterstützt, gemeinsame Aktivitäten koordiniert und Proof-of-Concept-Projekte für Förderprogramme nominiert. Ziel ist es, nicht nur KI-Lösungen zu entwickeln, sondern diese nachhaltig in der Breite der Wirtschaft zu implementieren und so die digitale Transformation in Österreich zu beschleunigen.

Partner

Die Partner der AI Innovation Factory von Microsoft Österreich sind

das ETC Enterprise Training Center,

das Austria Wirtschaftsservice,

Solvion,

CANCOM,

EY,

Avanade,

PwC,

paiqo,

Tietoevry,

KPMG,

ACP,

Oraylis,

Crayon und

Zühlke.

Markus Nemeth, Managing Director von paiqo: „Es freut uns sehr, unsere umfassende KI-Erfahrung aus dem Enterprise- und KMU-Bereich bei der AI Innovation Factory einbringen zu können. Bei paiqo kombinieren wir innovative Technologien mit den spezifischen Anforderungen unserer Kund*innen, um ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Dies führt zu optimierten Prozessen, gesteigerter Effizienz und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.“

Von Portugal bis Schweden: Globale Erfahrungen, lokale Wirkung

Die AI Innovation Factory ist Teil des übergreifenden ‘AI Innovation Center’ Programms von Microsoft, das Unternehmenskunden dabei hilft, innovative KI-Lösungen schnell und effizient zu implementieren. Dieses Konzept wurde bereits in einigen europäischen Ländern eingeführt, darunter Italien, Portugal, Spanien, Schweden und Norwegen.

In Österreich arbeitet Microsoft eng mit führenden Partnern zusammen, um Unternehmen bei der sicheren und effektiven Nutzung von KI zu unterstützen. Die technologische Grundlage bildet Microsoft Azure, eine skalierbare und sichere Plattform für die Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts ist die neue Microsoft Cloud Region Österreich, die ab der zweiten Jahreshälfte Cloud Services direkt aus Österreich bereitstellen wird. Dadurch erhalten Unternehmen einen noch einfacheren Zugang zu modernster Technologie und können ihre KI-gestützten Lösungen effizienter skalieren. Ergänzt wird das durch Best Practices aus globalen und lokalen Kooperationen, die eine nachhaltige digitale Transformation ermöglichen.

Die AI Innovation Factory baut auf Microsofts globalem Engagement auf: Im Rahmen des bisher größten Qualifizierungsprogramms in Österreich hat Microsoft gemeinsam mit Bildungspartnern und dem AMS bereits 120.000 Personen aus- und weitergebildet, um fit für die digitale Zukunft zu sein. Weltweit haben bereits über 6 Millionen Menschen durch Microsofts Lernprogrammen profitiert, und mehr als 400.000 Partnerunternehmen wurden mit den notwendigen Fähigkeiten ausgestattet, um KI verantwortungsvoll einzusetzen. Das Wissen fließt nun gezielt in die Unterstützung österreichischer Unternehmen ein und trägt dazu bei, ihre digitale Transformation erfolgreich umzusetzen