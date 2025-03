Riesenerfolg: 770.000 Besucher beim Wiener Eistraum

Die 30. Saison des Wiener Eistraums ist am Sonntag zu Ende gegangen. Die Bilanz nach 39 Tagen Eislaufvergnügen fällt höchst erfolgreich aus.

Auf mehr als 10.000 Quadratmetern Fläche fand heuer der alljährliche Schlittschuhspaß vorm Wiener Rathaus statt. Das innovative Konzept - mit vollständig neugestaltetem Eingangsbereich und dem deutlich erweiterten ersten Stock - wurde von den Besuchern sehr gut angenommen.

© Hubert Dimko ×

Trotz einer heuer verkürzten Laufzeit von "lediglich" 39 Tagen verzeichnete der Wiener Eistraum sogar mehr Gäste als im Vorjahr. In fünfeinhalb Wochen wurden rund 770.000 Gäste gezählt. Zum Vergleich: Als im Jahr 2024 die Veranstaltung 46 Tage lang geöffnet hatte, waren rund 700.000 Besucher auf dem Wiener Eistraum.

Voller Erfolg für kostenlose Schulaktion

Mit knapp 45.000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen nutzten heuer deutlich mehr das Angebot. 2024 waren noch rund 40.000 Kinder mit ihren Schulen und Kindergärten beim Wiener Eistraum, das entspricht einer Steigerung von 13 Prozent. Insgesamt wurde der Wiener Eistraum in der abgelaufenen Saison von knapp 2.000 Wiener Schulklassen und Kindergartengruppen besucht, die gemeinsam 540.000 Kilometer auf dem Eis zurückgelegt haben - fast die eineinhalbfache Distanz der Erde zum Mond.

© stadtwienmarketing / Jutta Schmidt ×

Die kostenlose Schulaktion der Stadt Wien besteht seit 1997 und ermöglicht werktags zwischen 10 und 16 Uhr freien Eintritt im Gruppen- oder Klassenverband.

"Der Wiener Eistraum ist eine Veranstaltung von internationalem Format und hat zudem eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Die Stadt Wien stellt damit ein einzigartiges Angebot zur Verfügung, das allen Wienerinnen und Wienern zugutekommt und in der kalten Jahreszeit eine attraktive und kostengünstige Möglichkeit zur sportlichen Betätigung bietet", betonte Bürgermeister Michael Ludwig, und ergänzte: "Mit der kostenlosen Schulaktion bringt die Stadt Wien viele tausende Kinder pro Jahr in Bewegung und ermöglicht ihnen die kostenlose Teilnahme am Volkssport Eislaufen."