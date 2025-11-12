»Chain Night for JAK« – Pöltl knackt 2.500-Punkte-Marke

Jakob Pöltl erreichte einen weiteren Meilenstein in seiner NBA-Karriere. Der Wiener übertraf beim 119:109-Auswärtssieg der Toronto Raptors gegen die Brooklyn Nets die Marke von 2.500 erzielten Punkten für die Kanadier.

Der 2,13 Meter große Center zeigte dabei eine starke Vorstellung: In 29:36 Minuten Einsatzzeit erzielte Pöltl zwölf Punkte, zehn Rebounds, zwei Assists, zwei Blocks und einen Steal – sein zweites Double-Double der laufenden Saison. Den historischen Treffer zum Zwischenstand von 49:43 im zweiten Viertel nutzte er, um die 2.500-Punkte-Grenze zu überschreiten. Insgesamt hält der 28-Jährige nun bei 2.510 Zählern im Raptors-Dress.

Gold-Klunker für Gala-Nacht

Die erfolgreichsten Werfer Torontos waren Brandon Ingram (25 Punkte) und Immanuel Quickley (24). Für die Raptors war es bereits der fünfte Sieg in den letzten sechs Spielen. In den sozialen Medien feierte das Team den Erfolg seines Centers mit den Worten: „Chain Night for JAK“ – und einem Foto, das Pöltl mit der legendären „We The North“-Kette zeigt, die nach herausragenden Leistungen in der Kabine überreicht wird.

Am Donnerstag geht die Auswärtstour der Raptors weiter: Dann gastieren Pöltl und seine Kollegen im vierten von fünf Spielen hintereinander bei den Cleveland Cavaliers. Auch andernorts in der NBA gab es Grund zum Jubeln: Die Oklahoma City Thunder setzten ihren Erfolgslauf mit einem klaren 126:102-Sieg gegen die Golden State Warriors fort – dem elften Erfolg in den vergangenen zwölf Spielen. Shai Gilgeous-Alexander überzeugte mit 28 Punkten und elf Assists.

Die New York Knicks feierten beim 133:120 gegen die Memphis Grizzlies ihren fünften Sieg in Serie. Jalen Brunson war mit 32 Zählern und zehn Vorlagen der überragende Mann. In Philadelphia entschieden die 76ers ein packendes Duell gegen die Boston Celtics dank eines Treffers von Kelly Oubre Jr. neun Sekunden vor Schluss mit 102:100 für sich.