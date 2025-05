Nächste Millionenpleite: Bekannter Transporteur hat 5,8 Mio. Schulden

5,8 Mio Euro Schulden führten zur Pleite der Speditionsfirma.

Das Transportunternehmen TCS Cargo GmbH aus Unterkohlstätten (Bezirk Oberwart), das von Krumbach in Niederösterreich aus agiert, sowie die Speditionsfirma TCS Rent GmbH sind insolvent. Insgesamt sind 106 Dienstnehmer davon betroffen, teilte der KSV1870 am Freitag mit. Die Verbindlichkeiten der TCS Cargo betragen 5,8 Mio. Euro, jene der TCS Rent 3 Mio. Euro.

Die Anträge auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung wurden am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt gestellt. Der KSV1870 rechnet mit einer zeitnahen Eröffnung der beiden Insolvenzverfahren. Grund für die Insolvenz sind die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, hieß es in der Aussendung.

Bei der TCS Cargo sind 104 Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen und bei der TCS Rent zwei. Neben den Dienstnehmern gibt es bei der TCS Cargo rund 90 Gläubiger und bei der TCS Rent 35 Gläubiger. Beide Unternehmen bieten einen Sanierungsplanvorschlag mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren. Die Finanzierung soll aus dem Fortbetrieb beider Firmen erfolgen.