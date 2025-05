Steigen Türken bei Palmers ein?

ORF-Beitrag: Sender darf 35 Mio. Euro jährlich zusätzlich verwenden Die Regierung schraubt am Finanzmodell des ORF: Ab 2027 darf der Sender bis zu 35 Millionen Euro jährlich extra an Gebührengeld aus der Rücklage einheben. Der Bund streicht dafür 10 Millionen Euro an Förderung für Symphonieorchester und ORF Sport Plus.