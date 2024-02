"The Body Shop" ist pleite!

Der Kosmetik-Händler "The Body Shop" ist insolvent. Der Konzern ist in massive Schwierigkeiten geraten. Das österreichische Geschäft ist auf oe24-Anfrage nicht betroffen!

Am Mittwoch ist der Insolvenzantrag beim Amtsgericht Düsseldorf eingereicht worden. Schon am Dienstag hatte "The Body Shop" im Heimatland Großbritannien den Insolvenzantrag gestellt - dort betreibt das Unternehmen mehr als 200 Geschäfte - in Deutschland sind 66 Filialen und 350 Mitarbeiter (Stand 2021) betroffen. Auf oe24-Anfrage bei "The Body Shop", ist Österreich nicht vom Insolvenzantrag betroffen.

"The Body Shop" ist 1976 von Anita Roddick und ihrem Ehemann Gordon gegründet worden - damit war der Shop, einer der ersten Firmen, die sich auf auf ethisch hergestellte Kosmetik- und Hautpflegeprodukte konzentrierte - weiters haben sie bei der Herstellung der Produkte auf Tierversuche verzichtet.