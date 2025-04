Trump-Rückzieher: Doch keine Schock-Preise für iPhones

Nachdem US-Präsident Donald Trump extrem hohe Zölle auf chinesische Produkte (bis zu 145 Prozent) eingehoben hat, und dies zu Explosionspreisen für Firmen wie Apple und Samsung geführt hätte, rudert er jetzt doch zurück.

Da Tech-Riesen wie Apple und Samsung ihre Waren teils in China produzieren, wären diese von den extremen Zöllen bei ihrem Import in die USA betroffen gewesen. Ein iPhone hätte dann beispielsweise über 2.000 Dollar gekostet. Nun rudert Trump zurück und entscheidet sich doch anders.

Vor dem Rückzieher soll Apple Vorkehrungen getroffen haben, um die Auswirkungen der Zölle zu dämpfen. Die US-Regierung beschließt jetzt nämlich, unter anderem Smartphones und Computer von den heftigen China-Zöllen auszuschließen. Damit würden die Preise für diese Produkte stabil bleiben und nicht schlagartig explodieren.

Also gilt: Aufatmen für amerikanische Tech-Riesen!

Wie die BILD außerdem berichtet, soll Apple in den vergangenen Tagen eine untypisch große Menge (600 Tonnen) von iPhones von Indien in die USA geschickt haben - dies entspricht ungefähr 1,5 Millionen Geräten. Mit der vorzeitigen Lagerung wollte das Unternehmen so die Preisexplosionen der drohenden Zölle umgehen, und die Preise so stabil halten.