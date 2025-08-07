Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.800 aktien up +1.96% Andritz AG 62.55 aktien up +2.21% BAWAG Group AG 110.60 aktien up +1.47% CA Immobilien Anlagen AG 24.140 aktien up +2.37% CPI Europe AG 18.310 aktien up +4.33% DO & CO Aktiengesellschaft 204.00 aktien up +2% EVN AG 24.150 aktien up +1.05% Erste Group Bank AG 84.80 aktien up +1.8% Lenzing AG 26.450 aktien up +7.74% Mayr-Melnhof Karton AG 77.00 aktien up +2.26% OMV AG 45.400 aktien up +1.11% Oesterreichische Post AG 31.000 aktien up +0.81% Raiffeisen Bank Internat. AG 27.440 aktien up +10.11% SBO AG 29.400 aktien up +1.73% Telekom Austria AG 9.100 aktien down -0.55% UNIQA Insurance Group AG 12.860 aktien up +1.42% VERBUND AG Kat. A 66.25 aktien down -0.82% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.750 aktien up +1.17% Wienerberger AG 31.300 aktien up +6.97% voestalpine AG 25.840 aktien up +4.03%
Herbert Eibensteiner
© APA

Millionen-Kosten

Voestalpine: Wegen US-Zöllen drohen Kündigungen

07.08.25, 11:03
Der Handelsstreit mit den USA kostet Stahlkonzern voestalpine jährlich 50 bis 70 Millionen Euro. Jetzt wackeln Arbeitsplätze. Eine ganze Schicht steht vor dem Aus.

Ins neue Geschäftsjahr ist der Stahlkonzern mit einem weiteren Umsatzminus von 5,9 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro gestartet. Unterm Strich steht nach den ersten drei Monaten ein Gewinn von 106,3 Mio. Euro, um 29 Prozent weniger als im ersten Quartal des Vorjahres, wie der ATX-Konzern mitteilte. In Kindberg wackelt eine Schicht.

Kündigungen steht im Raum

 Die zuletzt auf 50 Prozent verdoppelten US-Zölle auf Stahl und Aluminium kosten die voestalpine jährlich einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Sollten die Zölle so hoch bleiben, könnte dies Auswirkungen auf die steirischen Standorte haben. Vorstandschef Herbert Eibensteiner schließt Personaleinsparungen nicht aus. Auf einer Pressekonferenz sprach er von der Reduzierung einer Schicht in Kindberg (Steiermark), die im Raum steht.

Zahl der Stellen sank unter 50.000er-Marke

Den Sparstift angesetzt hat die voestalpine zuletzt unter anderem im Geschäft mit Kfz-Komponenten. Dadurch und durch den Verkauf von Buderus sank die Zahl der Stellen (Vollzeitäquivalente) um 3,5 Prozent auf 49.600. Die Reorganisationen würden nach Plan laufen, sagte Eibensteiner.

Die voestalpine stemmt sich seit mehr als zwei Jahren gegen die Rezession in Österreich. Die Linzer hatten, bevor sich die Konjunktur eintrübte, noch einen Nettogewinn von 1,2 Mrd. Euro geschrieben. In den letzten beiden Geschäftsjahren waren es aber jeweils nur noch rund 200 Mio. Euro.

Ziele bleiben

Die voestalpine hält trotz der schwachen Konjunktur an ihren Zielen fest und erwartet heuer einen Ergebnisanstieg um bis zu 15 Prozent.  Trotz offener Fragen zum Zoll-Deal mit den USA hält der Vorstand an der im Juni abgegebenen Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 fest. Er erwartet einen operativen Gewinn (EBITDA) zwischen 1,4 und 1,5 Mrd. Euro. Das wäre ein Plus von bis zu 15 Prozent gegenüber dem letzten Geschäftsjahr, das Ende März zu Ende ging. Im ersten Quartal lag das Ergebnis vor Abschreibungen bei 361,2 Mio. Euro.

Unsicherheit  wegen Zöllen

Der Industriekonzern sieht sich wegen der US-Zölle weiter mit viel wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert. Vor allem im Maschinenbau und in der Autozulieferindustrie ist die Lage eher schwierig. Besser ist die Nachfrage bei der Eisenbahn und in der Luftfahrtindustrie. Auch bei Hochregallagern macht die voestalpine gute Geschäfte.

