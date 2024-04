Weitere Benko-Stiftung in Liechtenstein bekannt geworden

Die ARUAL Stiftung steht in Verbindung mit der Laura Privatstiftung. Rückwärts gelesen ergibt ARUAL den Namen von Benkos Tochter Laura.

Im Umfeld des Signa-Gründers Rene Benko ist eine weitere Liechtensteiner Privatstiftung bekannt geworden. Wie das Nachrichtenmagazin "News" in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe berichtet, existiert in dem kleinen Fürstentum zwischen Österreich und der Schweiz neben der INGBE Stiftung mit der ARUAL Stiftung ein zweites Vermögensvehikel.

Stiftung besitzt indirekt Villa Ansaldi am Gardasee

Villa Ansaldi © Google Maps ×

Die ARUAL Stiftung steht laut "News" mit der Laura Privatstiftung in Österreich in Verbindung und besitzt indirekt die Villa Ansaldi am Gardasee.

Stiftung Ende 2008 gegründet

Dem Medienbericht zufolge wurde die ARUAL Stiftung Ende 2008 eingetragen. Von hinten nach vorne gelesen trage die Stiftung den Namen von Benkos ältester Tochter. Das Magazin News zitiert aus einem Gutachten der Signa-Steuerberatungskanzlei TPA, wonach die wirtschaftliche Stifterin die Laura Privatstiftung sei. Diese sei auch die "alleinige und ausschließliche Erstbegünstigte".

Goldbestände in Millionenhöhe

Weiters heißt es laut "News: "Für den Fall, dass die Laura Privatstiftung nicht mehr existiert oder dass Exekution auf das Vermögen der Laura Privatstiftung geführt wird, sind natürliche Personen als Anwartschaftsberechtigte auf die Begünstigung der Stiftung vorgesehen."

Um das zusammengebrochene Signa-Imperium gibt es mehrere Privatstiftungen, allen voran die insolvente Familie Benko Privatstiftung. Auch Rene Benko als Unternehmer ist in Konkurs. Früheren Zeitungsberichten zufolge steht INGBE für Ingeborg Benko, die Mutter des Signa-Gründers, von der Benko nun finanziell abhängig sein soll.

Laut Medienberichten hielten die Liechtensteiner Stiftungen INGBE und ARUAL neben Immobilien am Gardasee auch Goldbestände in Millionenhöhe.