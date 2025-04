Wiener Modehändler Jones sperrt zu

Die Damenmodekette Jones Fashion schließt nach 53 Jahren für immer und reiht sich in die Unternehmens.Insolvenzen ein.

Das österreichische Familienunternehmen Jones Fashion steht seit 1972 für Damenmode. 30 Filialen waren österreichweit vertreten. Jetzt schlittert die Modekette zum dritten Mal in die Insolvenz.

Nach über 50 Jahren in der Bekleidungsbranche geht im Sommer 2025 dieses Kapitel zu Ende. Der Geschäftsführer Gabor Rose dazu in einer Aussendung: "Nach 53 erfüllten und ereignisreichen Jahren voller unvergesslicher Momente verabschieden wir uns mit unserem Label Jones aus der Modewelt. Seit der Eröffnung unserer ersten drei Jones Stores in Wien 1997 konnten wir Jones als Modelabel für hochwertige Damenmode in ganz Österreich und mehreren Nachbarländern etablieren."

Trotz intensiver Sparmaßnahmen

Angesichts der geänderten Konsumgewohnheiten - vermutlich, weil immer mehr Kleidung Online bestellt wird - und der kräftigen Kostensteigerungen ist es trotz intensiver Sparmaßnahmen nicht gelungen, eine tragfähige Lösung für die Zukunft von Jones zu erarbeiten, begründet der Chef die Firmenpleite.

Abverkauf ab Mitte April

Ab Mitte April startet in den eigenen Jones-Shops und online der große Abverkauf der aktuellen Kollektionen und Lagerbestände. Ende Juni werden die heimischen Filialen samt Personal von den zwei deutschen Modehändlern „More and More“ und „Liberty Fashion“ sowie vom jungen Salzburger Label „Musterzimmer“ übernommen. Bis zu 80 der 107 Verkäuferinnen, könnten dadurch ihren Job behalten. Die Zentrale in Wien Landstraße und der Online-Shop werden bis zum Sommer geschlossen, Franchise-Verträge aufgelöst. Nur die Marke wird vorerst behalten.

"Schweren Herzens haben wir uns daher zu diesem Schritt entschlossen. Unser tief empfundener Dank gilt allen unseren treuen Kundinnen und Partnern, die uns über all die Jahre ihr Vertrauen geschenkt haben", so der Geschäftsführer.