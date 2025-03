US Fast-Food-Riese "Wendy's" kommt nach Europa

Der US-amerikanische Fast-Food-Riese Wendy's hat ehrgeizige Pläne zur globalen Expansion angekündigt.

Bis zum Jahr 2028 soll die Gesamtzahl der Standorte weltweit auf etwa 8.200 anwachsen.

Wendy's plant weltweite Expansion mit 1.000 neuen Standorten

Wendy's, bekannt für seine quadratischen Hamburger und den beliebten Frosty-Nachtisch, setzt seinen Wachstumskurs fort. Nach der Wiedereröffnung von Filialen im Vereinigten Königreich im Jahr 2021 plant das Unternehmen nun eine verstärkte Präsenz in Europa und anderen Regionen. Während des Investorentages 2025 betonte Kirk Tanner, Präsident und CEO von Wendy's, die Stärke der Marke und die Absicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Er kündigte an, das System entsprechend der Markenstärke auszubauen und Innovationen mit frischen Zutaten sowie neuen Kooperationen einzuführen.

Ein bedeutender Meilenstein wurde kürzlich mit der Eröffnung des 500. Restaurants in der Region Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika erreicht. Dieses Restaurant befindet sich in Nagano, Japan, und wurde von der Franchise-Partnerin Wendy's Japan K.K. eröffnet.

Expansion auch nach Europa

Wendy's hat Entwicklungsvereinbarungen mit Franchise-Partnern in Irland und Rumänien unterzeichnet, um in diesen neuen Märkten ab 2025 Fuß zu fassen. Das Unternehmen plant, in den nächsten zehn Jahren Hunderte von Restaurants in Europa zu eröffnen. Im Vereinigten Königreich, wo Wendy's 2021 zurückkehrte, betreibt die Kette derzeit 50 Restaurants und plant, diese Zahl auf 400 zu erhöhen. Zusätzlich sollen in diesem Jahr neue Standorte in Schottland und Irland eröffnet werden.

Schließung von 140 Filialen und Modernisierung

Trotz der Expansionspläne hat Wendy's im vergangenen Jahr 140 unterdurchschnittlich performende Restaurants geschlossen. Diese Entscheidung ist Teil einer Strategie, veraltete Standorte in weniger profitablen Gebieten zu schließen und durch neue, technologisch fortschrittlichere Restaurants zu ersetzen. Diese neuen Standorte sollen die Kundenerfahrung verbessern und die Rentabilität steigern.