Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.700 aktien up +2.92% Andritz AG 62.00 aktien down -1.74% BAWAG Group AG 108.50 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.280 aktien down -1.06% CPI Europe AG 17.220 aktien down -0.52% DO & CO Aktiengesellschaft 209.00 aktien down -1.88% EVN AG 24.950 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 84.45 aktien up +0.36% Lenzing AG 25.450 aktien up +0.99% OMV AG 46.980 aktien up +1.82% Oesterreichische Post AG 30.000 aktien up +0.17% PORR AG 27.750 aktien down -2.46% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.120 aktien up +0.74% SBO AG 29.000 aktien up +0.52% STRABAG SE 69.00 aktien down -2.27% UNIQA Insurance Group AG 12.740 aktien down -1.85% VERBUND AG Kat. A 65.30 aktien up +1.4% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.250 aktien down -1.34% Wienerberger AG 26.000 aktien down -1.37% voestalpine AG 30.800 aktien down -3.21%
  1. oe24.at
  2. Business
USA verlieren durch Shutdown 14 Milliarden Dollar
© Getty

Haushaltssperre

USA verlieren durch Shutdown 14 Milliarden Dollar

29.10.25, 19:25
Teilen

Der US-Wirtschaft gehen wegen des anhaltenden Shutdowns in den Vereinigten Staaten schätzungsweise mehrere Milliarden Dollar dauerhaft verloren. 

Je nach Länge der Haushaltssperre dürften zwischen sieben und 14 Milliarden Dollar (sechs bis zwölf Milliarden Euro) unwiderruflich entfallen, teilte das überparteiliche Haushaltsbüro des Kongresses mit.

Das ist deutlich mehr als beim bisher längsten Shutdown über den Jahreswechsel 2018/19: Dem Haushaltsbüro zufolge gingen damals insgesamt drei Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung dauerhaft verloren. Mit "dauerhaftem" Verlust ist jener Teil der entgangenen Wirtschaftsaktivität gemeint, der selbst nach dem Ende eines Shutdowns etwa durch nachträgliche Gehaltszahlungen und Projektvergaben nicht kompensiert werden kann.

Bei den Berechnungen stützen sich die Experten auf die Annahmen, dass der jetzige Stillstand der Regierungsgeschäfte zwischen vier und acht Wochen dauert. So wären nach vier Wochen circa sieben Milliarden Dollar unwiderruflich verloren gegangen. Allerdings steuert der Shutdown bereits auf die fünfte Woche zu und ein Ende des Dauerhaushaltsstreits zwischen Demokraten und Republikanern ist weiter nicht in Sicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden