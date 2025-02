Das sind die beliebtesten Geschenke zum Valentinstag

Der Valentinstag ist und bleibt einer der wichtigsten Umsatztreiber für den heimischen Handel.

Laut dem aktuellen Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit Reppublika Research planen zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher, heuer zum Valentinstag Geschenke zu kaufen.

"Am Tag der Liebe zählen der Respekt und die Wertschätzung für die Partnerin bzw. für den Partner ganz besonders. Aber auch der Handel freut sich über gute Umsätze. Heuer geben Frau und Herr Österreicher im Schnitt 70 Euro für Geschenke aus. Im Vorjahr waren es 71 Euro, vor drei Jahren lag dieser Wert sogar noch bei 84 Euro. Trotz des Rückgangs sind die Mehreinnahmen für den Handel von rund 150 Millionen Euro respektabel", fasst Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die Ergebnisse zusammen.



Blumen, Schoko, Restaurantbesuche, Ausflüge und Gutscheine besonders beliebt. Die Top-Geschenke zum Valentinstag 2025:

1. Blumen & Pflanzen (56%)

2. Schokolade & Süßes (22%)

3. Restaurantbesuche (15%)

4. Ausflüge (12%)

5. Gutscheine (10%)

6. Kosmetik (7%)

Ein exklusiver Wein von Winzerin Dorli Muhr. © Hersteller ×

Hier ein paar Tipps abseits der traditionellen Valentinstagsgeschenke:

Daheim kochen und dazu einen guten Wein genießen oder schenken: Saudade... das “schönste Wort der Welt” stammt aus Portugal und verbindet Liebe, Sehnsucht, Melancholie. Also ein sehr komplexes Gefühl. Ganz wie der Wein von Winzerin Dorli Muhr, der im Stil von Portwein gemacht wurde, mit fußgestampften Blaufränkisch Trauben, und sieben Jahre im Fass gereift. Nur 400 Flaschen wurden gefüllt. Ein Geschenk für wertvolle Menschen, die einem sehr viel bedeuten. Saudade, 49 Euro / 0,5 l, www.dorlimuhr.at/shop

Eisenberg 2021 Blaufränkisch, Sussitz Wien © hersteller ×

Schwere Rotweine sind längst passé - der österreichische Rotwein von heute ist leicht und so juicy und erfrischend, wie Hugh Grants Charme in „Notting Hill“ – dem Blockbuster mit Julia Roberts und Hugh Grant. Der Eisenberg 2021 Blaufränkisch, Sussitz Wien (12,50 Euro) von Löffler-Winklhofer ist ein perfekter Begleiter für den Valentinstag. Erhältlich bei Sussitz am Karmelitermarkt oder online www.sussitz.eu

Herzpasta von Barilla © Hersteller ×

Die perfekte Zutat, um Liebe in all ihren Facetten und Formen auch kulinarisch zu feiern, bringt Barilla seine limitierte „Herz Pasta“ österreichweit in den Handel.

Es duftet nach Liebe: Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem exklusiven Parfum - eine große Auwahl findet man in Parfumerien und Drogeriemärkten.

Für Sie: Fame by Rabanne - eine neuen Limited Edition 80 ml, 156 Euro © Hersteller ×

Für Ihn: Rabanne: PHANTOM Elixir 50 ml, 99,50 Euro. © Hersteller ×

Für SIE & für IHN: Gucci Guilty Love Edition



Gucci Guilty Love Edition Pour Homme EdP, 90 ml, 141 Euro © Hersteller

Gucci Guilty Love Edition Pour Femme EdP, 90 ml, 164 Euro © Hersteller

Süßes einmal in Grün



Matcha Lemon Hearts gibt's im Cha No Ma Teehaus in Wien 4. © Hersteller ×

Das Cha No Ma Teehaus in Wien 4 feiert den Valentinstag mit einer besonderen Kreation: Matcha Lemon Hearts. Diese handgefertigten Köstlichkeiten – sie sind nur von 12. bis 14. Februar erhältlich – vereinen eine erfrischende Zitrusnote mit dem intensiven Aroma von hochwertigem Bio-Matcha. Perfekt, um den Tag der Liebe mit einem Hauch japanischer Eleganz zu genießen.

Verspielt romantische Kollektion von Intimissimi Uoma © Hersteller ×

Zum diesjährigen Valentinstag bringt Intimissimi Uomo eine verspielte sowie romantische Kollektion auf den Markt, die Herzen höher schlagen lässt. Mit einer Prise Humor und einer großen Portion Liebe kombiniert die Kollektion klassische Designs mit originellen Details, die perfekt zur Saison der Verliebten passen.

Weat. Herzhandtasche um 149,99 Euro © Hersteller ×

Wouf. Kulturbeutel um 42,99 Euro. © Hersteller ×

Be my Valentine - der Valentinstag steht vor der Tür! Peek & Cloppenburg bietet u.a. perfekte Accessoires für ein romantisches Date oder Self-Love-Momente.