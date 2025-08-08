Alles zu oe24VIP
Verkaufs-Flopp: US-Air-Force nutzt Cybertrucks jetzt als Zielscheiben
Munitionstests

Verkaufs-Flopp: US-Air-Force nutzt Cybertrucks jetzt als Zielscheiben

08.08.25, 14:50
In den USA sorgt ein ungewöhnlicher Plan des Militärs für Gesprächsstoff: Die Luftwaffe will sich mehrere Cybertrucks von Tesla anschaffen – allerdings nicht für den Einsatz, sondern um sie bei Schießtests zu zerstören. 

Grund dafür ist eine Analyse, die zu dem Schluss kommt, dass dieses Modell auch bei möglichen Gegnern der USA zum Einsatz kommen könnte.

Teslas Cybertruck als Zielscheibe

Laut einem Bericht des US-Fachportals The War Zone möchte das Air Force Test Center (AFTC) insgesamt 33 Fahrzeuge für Munitionstests anschaffen. Darunter sind Limousinen, Kleintransporter, Pick-ups, SUVs – und eben auch Teslas Cybertruck. Die Fahrzeuge sollen an den Militärstützpunkt White Sands Missile Range im US-Bundesstaat New Mexico geliefert werden. Dieser Stützpunkt wird zwar von der US-Armee betrieben, jedoch sind auch Einheiten der Luftwaffe vor Ort.

Darum gerade dieses Modell

Die Luftwaffe begründet die Auswahl des Cybertrucks mit einer Untersuchung vom 13. Februar 2025. Dabei wurden Design, Material, Schlagfestigkeit und Technik mit möglichen Konkurrenzmodellen verglichen. Das Ergebnis: Der Cybertruck fällt besonders durch sein kantiges Äußeres und die Karosserie aus unlackiertem Edelstahl auf – im Gegensatz zu den meisten anderen Fahrzeugen, die lackierte Stahl- oder Aluminiumhüllen besitzen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass derzeit kein anderes Fahrzeug die gleiche Kombination aus Leistung und Effizienz bietet. Die Experten schließen daraus, dass Militärkräfte anderer Länder künftig dieses Modell einsetzen könnten.

Einsatz im Rahmen spezieller Munitionstests

Die Fahrzeuge sollen vor allem beim Programm „Stand Off Precision Guided Munitions“ eingesetzt werden. Dieses umfasst präzisionsgelenkte Waffen, die aus der Luft abgefeuert werden und speziell für Sondereinsätze entwickelt wurden.

 

Musk hält sich bedeckt

Wie Tesla-Chef Elon Musk zu dem Vorhaben steht, ist nicht bekannt. Musk hatte bereits im Mai seinen Posten als Berater des US-Präsidenten Donald Trump aufgegeben. Für Tesla ist der Cybertruck derzeit ein Problemfall: Nur ein Bruchteil der ursprünglich geplanten Menge wurde bisher ausgeliefert. Branchenkenner vermuten, dass Musk bald eine neue Strategie einschlagen muss.

