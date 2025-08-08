Alles zu oe24VIP
© getty

Knalleffekt

Tesla-Chef Musk löst Supercomputer-Team Dojo auf

08.08.25, 06:00
Mitarbeiter würden auf andere Rechenzentrums- und Computerprojekte innerhalb von Tesla verteilt

Tesla-Chef Elon Musk löst einem Medienbericht zufolge das für den Supercomputer Dojo zuständige Team auf. Der Leiter des Teams, Peter Bannon, verlasse das Unternehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit dem Supercomputer sollten riesige Daten- und Videomengen von Tesla-Fahrzeugen verarbeitet werden, um die Software des Autobauers für autonomes Fahren zu trainieren.

Die verbleibenden Mitarbeiter des Dojo-Teams würden auf andere Rechenzentrums- und Computerprojekte innerhalb von Tesla verteilt, hieß es in dem Bericht weiter. Demnach waren zuvor bereits rund 20 Mitarbeiter des Teams zum neugegründeten Unternehmen DensityAI abgewandert. Eine Stellungnahme von Tesla lag zunächst nicht vor.

