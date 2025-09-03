Alles zu oe24VIP
VOSSEN x PEANUTS: Snoopy trifft Luxus – limitierte Handtuch-Kollektion
© Vossen

Zwei Marken

VOSSEN x PEANUTS: Snoopy trifft Luxus – limitierte Handtuch-Kollektion

03.09.25, 09:05
Durch die Partnerschaft zwischen dem führenden heimischen Frottierwarenhersteller Vossen und Peanuts entstand eine Kollektion, die nicht nur Comic-Fans ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

© Vossen

2025 ist ein besonderes Jahr: VOSSEN feiert sein 100-jähriges Bestehen, die PEANUTS rund um Snoopy und Charlie Brown werden 75 Jahre alt. Beide Marken stehen seit Generationen für Freude, Charme und Wohlfühlmomente – nun verbinden sie ihre Tradition in einer gemeinsamen Kollektion. „Mit dieser Zusammenarbeit verbinden wir zeitlose Comic-Kultur mit unserem Anspruch an nachhaltige Premiumqualität. Die Peanuts-Kollektion ist mehr als nur ein Design-Statement – sie ist ein emotionales Erlebnis für alle Generationen”, erklärt Michael Unger, Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei Vossen.

Die ikonischen Peanuts-Charaktere Snoopy, Charlie Brown und Woodstock der legendären Comicserie Snoopy spielen die Hauptrolle in der limitierten Sonderkollektion von Gäste-, Hand- und Duschtüchern. Ein echtes Must-have – nicht nur für Fans! www.vossen.com

© Vossen

Snoopy & Co. im KIDULT-Trend
Mit der VOSSEN x PEANUTS Kollektion greift das Traditionsunternehmen einen Lifestyle-Trend auf: KIDULT. Der Mix aus Kid und Adult beschreibt Erwachsene, die sich ihre kindliche Begeisterung bewahren. Besonders die Generation Z liebt den nostalgischen Touch von Snoopy & Co. – auch ohne die Originalzeit erlebt zu haben.

© Vossen

Farben, Designs und Produkte zum Verlieben
Die Kollektion setzt auf sanfte Farben wie Eukalyptus-Grün und Beige sowie zeitloses Schwarz und Grau. Highlights sind kuschelweiche Gäste-, Hand- und Duschtücher in Uni- und Jacquard-Design mit Snoopy und Charlie Brown als Eyecatcher. Ergänzt wird die Linie durch einen eleganten Bademantel sowie zwei stylische Strandtücher mit auffälligen Snoopy-Motiven.

Nachhaltigkeit trifft Nostalgie
Alle Produkte sind 100 % vegan, OEKO-TEX® zertifiziert und dermatologisch getestet – hautfreundlich, nachhaltig und frei von tierischen Inhaltsstoffen. Damit eignet sich die Kollektion nicht nur als stylisches Must-have, sondern auch als besonderes Geschenk für Groß und Klein.

Nachhaltigkeit ist kein Ziel,  sondern ein Weg: Vossen verarbeitet jährlich 1.400 Tonnen Baumwolle zu 5,3 Millionen Produkten – und das nachhaltig, schadstoffgeprüft sowie sozial fair. Unter dem Motto We Care bündelt Vossen seine nachhaltigen Maßnahmen und setzt auf Ökostrom und Recycling. Besonders stolz ist man auf den überdurchschnittlich geringen Carbon Footprint und die Innovationen wie das weltweit erste vegan zertifizierte Handtuch.

