Was ist los im vorweihnachtlichen Wien

Weihnachtsmärkte heben Stimmung und Kauflaune, Wiener Unternehmen laden zu Aktionen ein und auch Gewinnspiele locken in die Geschäfte

Ob Christkindlmarkt am Rathausplatz, Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz, Art Advent am Karlsplatz oder Wintermarkt am Riesenradplatz: Die Weihnachtsmärkte feiern heuer ein Comeback – mit Ideenreichtum und einer Frequenz wie vor den Krisenjahren: „Die Wiener Weihnachtsmärkte sind heuer wieder ein Besuchermagnet und stark frequentiert, was sich positiv auf die Weihnachtsstimmung und somit auch auf den Wiener Handel auswirkt“, zeigt sich Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, erfreut. Alles glitzert, es riecht nach Punsch und Keksen und sanfte Melodien schmeicheln dem Ohr: Die vorweihnachtliche Stimmung auf den vielen Plätzen und Grätzln Wiens hebt die Kauflaune. „Die Menschen zieht es zum Einkaufen wieder in die Geschäfte“, so Gumprecht.

Emotionales Shoppen

Das bestätigt auch eine Umfrage: 76 % der Wienerinnen und Wiener schätzen im stationären Handel die sofortige Verfügbarkeit der Warenauswahl und die Möglichkeit, Dinge anfassen zu können. Auch die persönliche Beratung im Geschäft wird von vielen Menschen als entscheidender Vorteil gegenüber der Online-Bestellung genannt. Die geplanten Ausgaben liegen mit durchschnittlich 330 Euro pro Person trotz der getrübten wirtschaftlichen Situation sogar etwas über dem Vorjahres-Niveau. „Weihnachten ist ein sehr emotionaler Kaufanlass. Da wollen die wenigsten bei ihren Liebsten sparen“, erklärt Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria.

© WKW ×

Einfallsreiches Shoppen

Damit das vorweihnachtliche Shoppen zum besonderen Erlebnis wird, haben sich die Geschäftsleute in den Wiener Grätzln und Bezirken einiges einfallen lassen: 20 Unternehmen im 23. Bezirk versüßen zum Beispiel den Wienerinnen und Wienern den Einkaufsbummel mit Schokotalern der im Bezirk ansässigen Firma Heindl (solange der Vorrat reicht). Ebenfalls in Mauer haben sich sieben Geschäfte die Aufgabe gemacht, es dem Christkind ein bisschen einfacher beim Schenken zu machen. Sie bieten die Möglichkeit, eine persönliche Wunschliste zu hinterlegen. Einige Ottakringer Unternehmen wiederum bereiten den Kundinnen und Kunden beim Weihnachtseinkauf mit der Verteilung von Apfel-/Holunderspritzer oder Cider eine kleine Freude. Und im dritten Bezirk wird gerade zur Vorweihnachtszeit die Einkaufs-Aktion „Gewinn im Dritten“ regen Zuspruch finden.

Gewinnbringendes Shoppen: „meinkaufstadt Wien“

Wahrscheinlich haben Sie schon die bunten, glitzernden Spots und Plakate in der Stadt gesehen: Mit der neuen Dachmarke „meinkaufstadt Wien“ startete die Wirtschaftskammer Wien rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft eine Kommunikationsoffensive zur Stärkung des regionalen Einkaufs und Konsums.

Eine der ersten Aktionen der „meinkaufstadt Wien“ findet, in Kooperation mit kronehit, unter dem Motto „Mach deinen Weihnachtseinkauf heuer zum Weihnachtsmeinkauf!“ statt: Wer in Wien einkauft und die Rechnung hochlädt, kann mit ein bisschen Glück bis zu 500 Euro zurückbekommen.

Mehr Infos zur neuen Dachmarke unter https://meinkaufstadt.wien.

Aktuelle Aktionen und Veranstaltungen auf https://meinkaufstadt.wien/einkaufen/aktionenundveranstaltungen/.

Teilnahmebedingungen und Anmeldung zum „Weihnachtsmeinkauf“-Gewinnspiel auf https://www.kronehit.at/die-kronehit-winzone/mach-den-weihnachtsmeinkauf/).