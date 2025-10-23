Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
Weltspartag bleibt Symbol – jüngere Generation zeigt mehr Finanzinteresse
© Gettyimages

31. Oktober

Weltspartag bleibt Symbol – jüngere Generation zeigt mehr Finanzinteresse

23.10.25, 09:04
bank99-Studie: Zwei Drittel lassen sich vom Aktionstag nicht zum Sparen motivieren – fehlendes Finanzwissen und Gender Spar Gap bleiben zentrale Hürden. 

Der Weltspartag hat in Österreich Tradition – doch seine Wirkung auf das tatsächliche Sparverhalten ist begrenzt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der bank99 unter 400 Personen: Zwei Drittel der Befragten geben an, dass der Weltspartag ihr Sparverhalten nicht beeinflusst. Dennoch hat der Aktionstag weiterhin Symbolkraft, besonders bei jungen Menschen. 
Rund 40 Prozent der unter 30-Jährigen fühlen sich durch den Weltspartag motiviert, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Ebenso interessieren sich 64 Prozent dieser Altersgruppe stärker für exklusive Angebote – deutlich mehr als im Durchschnitt (39 Prozent).

Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99

© Klaus Vyhnalek

„Der Weltspartag hat in Österreich eine lange Tradition und ist nach wie vor ein wichtiges Symbol für das Sparen - gerade auch für junge Menschen. Schon mit kleinen Beträgen lässt sich über die Jahre ein beachtliches Sparguthaben aufbauen. Entscheidend ist, früh damit zu beginnen und sich mit den jeweils geeigneten Sparformen auseinanderzusetzen“, erklärt Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99 und ergänzt: „Sowohl auf unserer Website als auch persönlich in unseren Filialen informieren wir transparent über die verschiedenen Möglichkeiten und finden gemeinsam mit unseren Kund*innen die beste Sparform.“

Fehlendes Finanzwissen bremst den Sparerfolg 
Obwohl das Interesse am Sparen grundsätzlich vorhanden ist, sehen viele Menschen aktuell wenig Nutzen darin: Zwei von fünf Befragten sind der Meinung, dass sich Sparen kaum noch lohnt. Gleichzeitig räumen ein Drittel der Befragten ein, dass ihnen das nötige Finanzwissen fehlt, um effektiv zu sparen – besonders junge Menschen unter 30 (46 Prozent). Während fast die Hälfte der unter 30-Jährigen mit ihrem Ersparten zufrieden ist, trifft das nur auf 32 Prozent der über 49-Jährigen und 31 Prozent der 30- bis 49-Jährigen zu. Langfristige Ziele wie Altersvorsorge oder Eigenheim sind für 45 Prozent der Befragten zentrale Sparmotive, bei den Jüngeren sogar für 59 Prozent.

Männer sparen aktiver und sind zufriedener 
Die Studie zeigt außerdem deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Männer sparen häufiger gezielt für langfristige Ziele (48 Prozent) als Frauen (42 Prozent) und informieren sich öfter über neue Sparmöglichkeiten (40 Prozent gegenüber 29 Prozent). Frauen geben dagegen häufiger an, nicht über ausreichendes Finanzwissen zu verfügen. Das spiegelt sich auch in der Zufriedenheit wider: 40 Prozent der Männer, aber nur 30 Prozent der Frauen sind mit der Entwicklung ihres Ersparten zufrieden.„Unsere Studien zeigen klar einen Gender Spar Gap“, betont Hohenegger. „Darum setzen wir uns gezielt dafür ein, insbesondere Frauen beim Aufbau von Finanzwissen und bei der Umsetzung ihrer Sparziele zu unterstützen.“

Weltspartag-Aktion mit attraktiven Konditionen Zum Weltspartag 2025 feiert die bank99 in allen Filialen in ganz Österreich und bietet sowohl Neu- als auch Bestandskundinnen attraktive Konditionen und kleine Geschenke sowie Zinsboni für Neukunden.

