Wiener Kult-Beisl Gustl Bauer sperrt zu

Michael Häupls Stammlokal wird übernommen.

Um das Lokal „Gustl Bauer“ in der Drahtgasse ranken sich viele Legenden. Das Beisl galt jahrelang als Treffpunkt zahlreicher Politiker und soll unter anderem das Lieblings-Lokal von Helmut Zilk und Michael Häupl gewesen sein. Nun muss das Beisl zwischen dem Judenplatz und dem "Hof" schließen.

Das 1937 eröffnete Lokal hatte bereits in der Vergangenheit finanzielle Probleme und musste bereits zweimal Insolvenz anmelden. Nachdem man 2016 noch die Rettung schaffte und der neue Betreiber 2017 größere Renovierungsarbeiten durchführte, ist es nun mit dem „Gustl Bauer“ bald Geschichte.

Das Saint Ribs in München © Saint Ribs ×

Bereits Ende Februar soll am Standort in der Drahtgasse das Münchner Unternehmen "Saint Ribs" hier seine erste Filiale in Österreich eröffnen.