Wiener Medienmanager Helmut Thoma gestorben

Thoma starb an seinem 86. Geburtstag an Herzversagen.

Wien. Der Wiener Medienmanager Helmut Thoma ist tot. Er starb an seinem 86. Geburtstag am 3. Mai in Wien an Herzversagen, teilte seine Familie am Montag der APA mit. Er galt als einer der wichtigsten Medienmanager Österreichs. In den 80er- und 90er-Jahren machte er RTL als Geschäftsführer groß und prägte damit das deutsche Privatfernsehen nachhaltig.

Mit der Medienbranche kam er über den ORF in Kontakt. Anschließend wechselte Thoma ins Ausland zu Radio Luxemburg, wo der deutsche Privatfernsehableger RTL gegründet und er 1984 zu dessen Geschäftsführer wurde. Bis 1998 übte er diese Funktion (zwischendurch gemeinsam mit Erich Staake) aus, wobei er das Unternehmen vom "25-Mann-Betrieb" zu einem Branchenriesen aufbaute. Unter ihm erreichte RTL Jahresmarktanteile von teilweise über 17 Prozent - heute kaum noch für den Privatsender vorstellbar. "Ich habe immer aufs Publikum geachtet, und ich habe Fernsehen als Dienstleistung gegenüber dem Kunden gewertet", gab Thoma vor mehreren Jahren sein Geheimnis für den Aufbau eines erfolgreichen Fernsehunternehmens preis.