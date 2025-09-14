Wiener Taxler-Familie hinterzog Steuern in Millionenhöhe

Bei einer Razzia wurden Luxusautos, teure Uhren und Cash sichergestellt

Das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) hat Anfang September Durchsuchungen bei mehreren einer Taxi-Unternehmen einer Familie in und um Wien durchgeführt, die im Verdacht steht, Abgabenhinterziehungen in Millionenhöhe begangen zu haben. Dabei wurden Luxusfahrzeuge, hochpreisige Uhren und 60.000 Euro Bargeld sichergestellt, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit.

Die Ermittlungen richten sich laut den Angaben gegen mehrere Mitglieder der Taxibranche, denen vorgeworfen wird, über Jahre hinweg systematisch Umsätze verschleiert und dadurch hohe Beträge an Steuern und Abgaben hinterzogen zu haben. Die Auswertung der sichergestellten Unterlagen stehe nun an.

„Die Bekämpfung von Steuer- und Abgabenbetrug ist zentral für die Aufrechterhaltung von Fairness und Rechtsstaatlichkeit in der Wirtschaft“, betonte Christian Ackerler, der Vorstand des ABB. „Die Aktion zeigt, dass wir in allen Branchen gegen organisierte Steuerkriminalität vorgehen – auch dort, wo sie auf den ersten Blick gut getarnt ist.“