Wirbel um Mondsee: Jetzt spricht die Eigentümerin

Die Mondsee-Eigentümerin hatte sämtliche Pacht- und Mietverträge gekündigt.

Die Nachricht aus dem Salzkammergut schlug hohe Wellen. Die Eigentümerin des Mondsees - ja, der Grund des Sees ist in Privatbesitz - kündigte alle Pachtverträge. In dem Schreiben, das an alle Pächterinnen und Pächter erging, erklärte Eigentümerin Anna Mathyl, sie nehme ihr "gesetzliches Sonderkündigungsrecht" wahr. Davon betroffen waren nicht nur alle privaten Eigentümer, sondern auch die Gemeinde Mondsee und das Bundesland Oberösterreich.

"Faire Konditionen"

Nun hat sich Eigentümerin Anna Mathyl erstmals öffentlich zur Causa geäußert. Gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten erklärte Mathyl, dass sie die entstandene Unsicherheit verstehe, aber „faire Konditionen“ wolle. Sie biete Gespräche an und wolle nun Verträge und Nutzung der Flächen abklären.

Die Eigentümerin versichert, dass es ihr um eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gehe. Alle Pächter sollen so weit wie möglich weiterhin Verträge bekommen.

Der Verkauf des Mondsees war bereits vor über 15 Jahren schon einmal Thema. 2008 wollte Wachter den über 13 Quadratkilometer großen See verkaufen. Ihr Verkaufspreis lag allerdings mit 16 Millionen sehr deutlich über dem, was die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich zahlen wollten. Ein Gutachten schätzte den Wert auf eine Million Euro, der damalige OÖ-Landeshauptmann Josef Pühringer wäre sogar bereit gewesen, drei Millionen Euro hinzublättern. Am Ende klafften die Preisvorstellungen aber einfach zu weit auseinander. Und so blieb der See bei Waechter

Der Mondsee ist übrigens nicht der einzige See in Österreich, der sich im Privatbesitz befindet. Der österreichische Teil des Neusiedler Sees befindet sich etwa im Eigentum der Familie Esterházy. Im Eigentum befindet sich allerdings "nur" der Grund des Mondsees und nicht das Gewässer. Das heißt: Badegästen steht nichts im Weg für eine Abkühlung im angenehm frischen Mondsee. Über ein öffentliches Ufer kann der See betreten werden.