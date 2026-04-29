yuutel launcht KI-gestützten Telefonassistenten mit partnerschaftlichem Umsetzungsmodell

Der Wiener Telekommunikationsanbieter yuutel bringt mit yuuassist einen KI-basierten Telefonassistenten auf den Markt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das Produkt allein: yuutel begleitet Unternehmen von der Konzeption über die Implementierung bis zum laufenden Betrieb – nicht nur als Softwareanbieter, sondern als Partner mit fachlicher Expertise.

Dass Künstliche Intelligenz Geschäftsprozesse grundlegend verändern wird, gilt als Konsens. Wie rasch und nachhaltig das gelingt, ist eine andere Frage. Aktuelle Studien von Accenture und IBM zeigen: KI-Initiativen scheitern häufig nicht an der Technologie selbst, sondern an fehlender Vorbereitung, unklaren Zielen und mangelnder strukturierter Einführung.

Besonders im telefonischen Kundenkontakt – einer der unmittelbarsten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kund:innen – sind die Anforderungen an Qualität und Individualisierung von KI hoch. Ein KI-basierter Telefonassistent tritt im Namen eines Unternehmens auf. Er muss dessen Sprache sprechen, seine Prozesse zuverlässig abbilden und auf konkrete Anliegen in natürlicher Sprache eingehen können. Generische Standardlösungen erfüllen diesen Anspruch strukturell nicht.

KI als Partnerschaft statt Paketlösung

yuutel positioniert sich mit dem KI-Telefonassistenten yuuassist nicht als reiner Produktlieferant, sondern als Umsetzungspartner über den gesamten Projektverlauf. Die fachliche Expertise über Geschäftsprozesse, Kundenstruktur und interne Abläufe liegt beim Auftraggeber. yuutel steuert das Know-how im Konversationsdesign, im technischen Aufbau sowie in der laufenden Optimierung bei.

„Viele Unternehmen verfügen nicht über die Ressourcen und das spezifische Wissen, das es braucht, um einen KI-Voicebot sinnvoll zu konzipieren und umzusetzen. Genau hier setzt yuutel an: Wir begleiten unsere Kund:innen von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb – und darüber hinaus,“ erklärt Esma Gürsoy-Kacar, Solutions Consultant bei yuutel.

Der Prozess beginnt mit einer eingehenden Analyse der telefonischen Kundenkommunikation: Warum rufen Kund:innen an? Welche Abläufe lassen sich automatisieren? Wo bleibt menschliche Unterstützung unersetzlich? Auf Basis dieser Erkenntnisse werden messbare Ziele formuliert, ehe das Konversationsdesign entwickelt und die Umsetzung gestartet wird.

„Ein KI-Telefonassistent kann seinen vollen Nutzen nur dann entfalten, wenn ein Unternehmen zuvor weiß, warum seine Kund:innen anrufen – und was der Assistent konkret leisten soll. Diesen Vorab-Prozess gestalten wir aktiv mit," so Gürsoy-Kacar weiter.

yuuassist: Der KI-Telefonassistent im Detail

yuuassist nimmt eingehende Anrufe entgegen, versteht Anliegen und beantwortet Standardfragen in natürlicher Sprache – oder übergibt das Gespräch nahtlos an einen menschlichen Mitarbeitenden, samt bereits erfassten Informationen. Sprache, Tonalität und Gesprächsregeln werden individuell mit dem Unternehmen festgelegt. Über standardisierte Schnittstellen lässt sich yuuassist unkompliziert in bestehende Systeme wie CRM, Ticketing oder Kalender einbinden.

Alle Informationen: www.yuutel.at/ki-telefonassistent

Über yuutel GmbH

yuutel ist ein inhabergeführter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Wien und spezialisiert auf cloudbasierte Kommunikationslösungen und Rufnummern für Unternehmen. Seit 2001 unterstützt yuutel Firmen in ganz Europa mit lokalen und internationalen Telefonnummern, Cloud-Telefonanlagen, Callcenter-Lösungen, SIP Trunks u.a. für Microsoft Teams sowie einem KI-basierten Telefonassistenten. Mehr als 1.300 Firmenkunden, darunter REWE, ASFINAG, ORF und HolidayCheck, setzen auf yuutel.