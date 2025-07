Zucker-Alarm für Eltern – AK warnt vor Quetschies

Frucht- oder Frucht-Milch-Quetschies sind bei Eltern und Kindern beliebt, die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich raten nach einem Test aber zur Zurückhaltung.

Selbst wenn "ohne Zuckerzusatz" draufsteht, enthalten diese Snacks zwischen 6,7 und zehn Gramm Zucker pro 100 Gramm. Auch Zusatzstoffe, die Kosten und der anfallende Verpackungsmüll stehen in der Kritik.

Die AK hat 20 Frucht- oder Frucht-Milch-Mischungen im Quetschbeutel genauer unter die Lupe genommen. Acht davon stammen aus dem Kühlregal, zwölf waren ungekühlt. Jene aus dem Kühlregal schnitten deutlich schlechter ab. Denn zum einen haben sie durch die Beimengung von Joghurt oder Frischkäse eine höhere Energiedichte als die reinen Frucht- oder Gemüse-Quetschies - bis zu 99 Kalorien pro 100 Gramm -, und zum anderen enthalten sie deutlich weniger Frucht, dafür zugesetzten Zucker, Aroma- und weitere Zusatzstoffe wie Säureregulatoren, Stabilisatoren oder Verdickungsmittel. Hinweise, dass sie beispielsweise mit Vitamin D oder Calcium angereichert seien, suggerieren einen gesundheitlichen Vorteil, ändern aber nichts daran, "dass es sich im Grunde um hoch verarbeitetes Kinder-Fast-Food handelt", so die AK.

Ungekühlte Produkte schnitten besser ab

Während die Quetschies im Kühlregal keine Altersangabe enthielten, waren die anderen gezielt für Babys zwischen sechs Monaten und einem Jahr gedacht. Sie schnitten etwas besser ab: Es handelte sich ausschließlich um Bioprodukte, denen keine Aromen, Zusatzstoffe oder Zucker zugesetzt wurden. Weil sie ausschließlich auf die natürliche Süße aus Früchten setzen, sei die Aufschrift "ohne Zuckerzusatz" rechtlich zulässig, so die AK. Allerdings müsse man bedenken, dass es sich trotzdem keinesfalls um ein zuckerarmes Produkt handle.

Ernährungsphysiologisch würden die Quetschbeutel allesamt keinen Mehrwert bieten, so die Verbraucherschützer. Denn ab Ende des ersten Lebensjahres seien Breie meist überflüssig und das Kauen fester Nahrung wichtig für die Kaumuskulatur sowie die Sprachentwicklung. Zudem fördere das Nuckeln an den Beuteln Karies. Quetschies sollten also nur gelegentlich zum Einsatz kommen, so die Empfehlung, frisches Obst, Gemüse, Brot oder Gebäck sei die gesündere Alternative - und auch billiger, denn der Preis für 100 Gramm aus dem Quetschbeutel lag zwischen 0,69 und 1,54 Euro.