Basketball rollte auf seinen Grund: Mann schießt auf Mädchen (6) und Vater

Lokale und bundesstaatliche Strafverfolgungsbehörden suchen nach einem Mann, der Berichten zufolge auf ein 6-jähriges Mädchen, ihre Eltern und einen weiteren Nachbarn geschossen hat, nachdem ein Basketball in seinen Garten gerollt war.

Der 24-jährige Robert Louis Singletary ist nach Angaben der Polizei von Gaston County wegen vierfachen versuchten Mordes, zweifachen Angriffs mit einer tödlichen Waffe und einmaligen Besitzes einer Feuerwaffe durch einen Straftäter angeklagt. Singletary war bereits zuvor wegen eines angeblichen Vorfalls häuslicher Gewalt angeklagt worden.

Unfassbar: Pensionist von fliegender Kuh erschlagen

Klammerte sich an Boje: Betrunkener Tourist in letzter Sekunde aus Meer gerettet

Mann dreht völlig durch

Laut Augenzeugen in der Nachbarschaft, die mit dem lokalen Nachrichtensender WSOC sprachen, spielten mehrere Kinder draußen Basketball, als ihr Ball "die Straße hinunter in Robert Singletarys Garten rollte". Singletary wurde daraufhin "wütend, rannte die Straße hinunter und feuerte mit einer Waffe auf einen Nachbarn". Ein Mann wurde Berichten zufolge in den Rücken geschossen und in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Seine 6-jährige Tochter Kinsley musste mit einer Schürfwunde im Gesicht genäht werden.

Singletary sah meinen Mann und meine Tochter an und sagte zu ihnen: 'Ich werde euch umbringen'", sagte Whites Frau Ashley Hilderbrand gegenüber WSOC. Dieser Vorfall in Gaston County ist die vierte Meldung innerhalb einer Woche, bei der es um eine Schießerei wegen eines scheinbar harmlosen Vorfalls geht. Am 13. April wurde der 16-jährige Ralph Yarl erschossen, nachdem er an der falschen Adresse in Kansas City, MO, geklingelt hatte.

Am 15. April wurde die 20-jährige Kaylin Gillis getötet, nachdem sie und ihre Freunde vor einem Haus in Hebron, NY, in die falsche Einfahrt gefahren waren. Am 18. April wurde in Elgin, TX, auf mehrere Cheerleader geschossen, nachdem sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes versehentlich in das falsche Auto eingestiegen waren.