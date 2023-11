Bub (9) soll für Mama als Drogenkurier gearbeitet haben

Die Mutter hoffte offensichtlich, dass ihr fragwürdiges Geschäft durch die Nutzung ihres Sohnes weniger auffallen würde.

In Andria in Italien sorgt ein verstörender Vorfall für Entsetzen: Eine 35-jährige Frau wurde verhaftet, weil sie offenbar ihren erst neun Jahre alten Sohn als Drogenkurier einsetzte. Die Polizei enthüllte, dass das Kind in mindestens acht Fällen für die Zustellung von Rauschgift an Kunden benutzt wurde, im Austausch für Geld.

Die Mutter hoffte offensichtlich, dass ihr fragwürdiges Geschäft durch die Nutzung ihres Sohnes weniger auffallen würde. Die schockierende Wahrheit kam ans Licht, als der Lebensgefährte der Frau bei Drogengeschäften auf frischer Tat ertappt und verhaftet wurde. In seiner Wohnung fanden die Beamten nicht nur Kokain, sondern auch mehrere Waffen. Unglaublicherweise setzte er seine Machenschaften sogar aus dem Gefängnis heraus fort.

Die Ermittler stießen während ihrer Überwachung auf die Mutter, die anscheinend in die skrupellosen Geschäfte verwickelt war.