Diese Frau hat die längste Perücke der Welt

Helen Williams aus Nigeria hat für Aufsehen gesorgt. Mit atemberaubenden 351,28 Metern hat sie eine handgefertigte Perücke geschaffen, die nicht nur die Köpfe der Menschen verdreht, sondern auch einen Eintrag ins Guinness-Weltrekord-Buch schaffte.

Musste schnell gehen

Die beeindruckende Leistung der Perückenkünstlerin ist kaum zu fassen: In nur elf Tagen vollendete sie das Mega-Haarteil, das nicht weniger als zwei Millionen Naira (ungefähr 2200 Euro), 1000 Haarbündel, zwölf Dosen Haarspray, 35 Tuben Haarkleber und 6250 Haarspangen verschlang. Eine wahre Materialschlacht für den außergewöhnlichen Rekord.

Trotz ihrer achtjährigen Erfahrung als Perückenmacherin gestand Williams, dass dieses Projekt eine Herausforderung war. „Ich habe mich während des Prozesses erschöpft gefühlt“, gesteht sie. In ihrem normalen Job fertigt sie wöchentlich zwischen 50 und 300 Perücken an, die jedoch im Vergleich zu ihrem Meisterwerk nur wie Kurzhaarschnitte wirken.

Was sie jedoch am meisten überraschte, war die Schwierigkeit, einen geeigneten Ort zur Enthüllung ihrer Kreation zu finden. Die Suche führte Williams auf verschiedene Laufstrecken, bis sie schließlich ein Stück Autobahn zwischen Lagos und Abeokuta wählte, um ihre Schöpfung in voller Pracht zu präsentieren.

Williams strahlt vor Glück: „Dieser Erfolg ist eines der besten Dinge, die mir je passiert sind. Ich kann es immer noch nicht glauben.“