Gar nicht nett: Hier kämpfen Warane um ihr Territorium

Diese Umarmung ist keineswegs eine nette Begrüßung. Diese Warane kämpfen mitten auf Thailands Straßen um ihr Gebiet.

Zwei wilde Warane haben in Thailand ihre Arme in einem Kampf um ihr Territorium ineinander verschränkt. Was wie eine nette Begegnung aussieht, ist in Wahrheit ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft.

Die beiden Reptilien hielten den Verkehr auf der Fahrbahn fast 30 Minuten lang auf, bevor sie ihren Streit woanders austrugen. Ich musste mich anpassen, um ihnen auszuweichen. Ich dachte zuerst, sie wären Freunde und Freundinnen, aber dann sagte mir jemand, dass sie tatsächlich kämpfen", sagte der Fahrer Kot Thanatpan via Newsflare.