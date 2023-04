Eine Rettungsaktion aus Australien sorgt für Aufsehen. Mehrere Männer retteten ein Känguru aus dem eiskalten Wasser. Das Tier bedankte sich schließlich mit einem Händedruck.

Wie Daily Mail Australia berichtet, sah ein Mann namens David Boyd ein Känguru im Lake Burley Griffin in Canberra. Berichten zufolge war das Wasser eiskalt und das Tier nicht in der Lage, herauszukommen. Doch dann trotzten zwei mutige Passanten dem eisigen Wasser und brachten das Känguru in Sicherheit.

Tierische Rettungsaktion

Die Männer nähern sich vorsichtig, um das Känguru nicht zu erschrecken. Als sie sich dem Känguru nähern und versuchen, es an den Armen zu packen, um es in Sicherheit zu bringen, beginnt das Känguru mit den Armen zu fuchteln.

Doch die Männer lassen sich nicht beirren, fassen das Tier und führen es aus dem Wasser. Ein dritter Mann hilft, das Känguru an Land zu heben, und beruhigt das verängstigte und zitternde Tier. Obwohl sie sanftmütig zu sein scheinen, können Kängurus gefährlich werden, wenn sie sich bedroht fühlen. Zu ihrer Verteidigung gehören ein starker Schlag, der dem eines Boxers ähnelt, scharfe Krallen und ein Tritt, der laut Experten einen Menschen töten kann.

Glücklicherweise schien dieses Känguru zu verstehen, dass die Männer da waren, um zu helfen - und in einem herzerwärmenden Moment streckte es sogar seine Pfote aus, als wolle es einem die Hand geben. Laut Daily Mail Australia stand das Känguru unter "Schock" und brauchte eine halbe Stunde, um sich zu beruhigen.