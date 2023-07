Lässt sich Mann auf Riesenrad hier oral befriedigen?

Das Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien.

Ein Festivalbesucher in Chelmsfordin England sorgte am vergangenen Pfingstwochenende für mächtig Aufsehen. Nachdem er acht Pfund für eine Fahrt im Riesenrad auf dem "Creamfields South" Musikfestival ausgegeben hatte, erwartete er eine atemberaubende Aussicht.

Video geht viral

Doch was er stattdessen zu sehen bekam, ließ ihn sprachlos zurück. In einem kuriosen Video, das er auf Twitter veröffentlichte, ist ein Paar zu sehen, das in der Gondel vor ihm ein äußerst intimes Spiel trieb.

Die Frau bewegte auffällig ihren Kopf zwischen den Beinen des Mannes, während dieser fasziniert zuschaute. Ob es sich dabei um das handelte, was die meisten vermuten, bleibt im Dunkeln. Das Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und wurde bereits von mehr als 175.000 Twitter-Usern gesichtet.