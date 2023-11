Lenker blieb auf Autobahn stehen, um Straße von Wrackteilen zu reinigen

In den Straßen Dubais spielte sich kürzlich eine bewegende Szene ab, die das Herz vieler berührte. Ein einfacher Bürger, dessen Identität bis dato unbekannt bleibt, wurde von den Behörden für seine selbstlose Tat gewürdigt. Auf der Sheikh Mohammed bin Zayed Road entdeckte der Bürger Trümmer und handelte sofort, anstatt einfach vorbeizufahren, wie die meisten von uns es täten.

Die Polizei traf ein, um die Trümmer zu beseitigen, doch zu ihrer Überraschung war dies bereits erledigt. Der anonyme Held hatte eigenhändig gehandelt, um die Straße von potenziellen Gefahren zu befreien, wie die Behörden bestätigten: "Wir feiern die ungesungenen Helden. Es geht nicht um körperliche Stärke, sondern um die Initiative."

Celebrating Unsung Heroes. It's not about physical strength, but about the initiative. Here's a new story from the heart of Dubai, and a well-deserved recognition from Dubai Police.