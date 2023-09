Mädchen (14) von mehreren Männern vergewaltigt und verbrannt

Ein 14-jähriges Mädchen wurde vergewaltigt und lebendig verbrannt. Der Fall schcokiert, die Männer wurden festgenommen. Ihnen droht nun eine lange Haftstrafe.

Die verkohlten Überreste eines 14-jährigen Mädchens, das von einer Gruppe vergewaltigt und anschließend bei lebendigem Leib verbrannt wurde, sind gefunden worden. Jetzt wurden 11 Männer im indischen Bundesstaat Rajasthan wegen des grausamen Verbrechens angeklagt.

Horror-Tat

Die Leiche des Mädchens war so stark verbrannt, dass erst als ihr schockierter Bruder die Überreste durchsuchte und ihren Schmuck fand, klar wurde, um wen es ich wirklich handelte. Es wird vermutet, dass das namenlose Mädchen vor etwa einem Monat die Ziegen der Familie gehütet hatte, aber nicht wie üblich nach Hause zurückgekehrt war.

Die Polizei leitete eine Suchaktion ein, um sie zu finden, die zu dem schockierenden Fund führte. Gegenüber der Times of India sagten Polizeibeamte: "Der Bruder des Mädchens sah mehrere Holzkohleöfen, die von den Bewohnern einer nomadischen Gemeinschaft aufgestellt worden waren. Der Rauch, der aus einem der Öfen aufstieg, erregte seine Aufmerksamkeit und machte ihn misstrauisch, da die Öfen am Abend nicht in Betrieb waren. Er durchwühlte den Ofen mit einem Stock und durchsuchte die verkohlten Gegenstände."

Neun der Männer, die das grausame Verbrechen verübt haben sollen, wurden in einer mehr als 400 Seiten langen Anklageschrift namentlich genannt. Der Fall wurde als "eine der schwierigsten Ermittlungen" bezeichnet, da der Zustand der Leiche und das Fehlen bestimmter Körperteile es "schwierig" machten, Beweise für eine Gruppenvergewaltigung zu sammeln.