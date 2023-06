Mann lebte fast 2 Jahre in 5-Sterne-Hotel, ohne zu bezahlen

Die genauen Details dieses cleveren Plans sind nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass der Betrug darin bestand, die Rechnungen anderer Gäste zu manipulieren oder sie heimlich auszutauschen.

Ein Mann in Indien hat es angeblich geschafft, fast zwei Jahre lang in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Hauptstadt Delhi zu wohnen, ohne die Rechnung zu bezahlen, die sich auf 70.000 Dollar belaufen soll.

Hotelangestellte als Partner

Berichten zufolge soll der Mann mit Hotelangestellten zusammengearbeitet haben, die ihm dabei halfen, die immer höher werdenden Rechnungen zu verstecken, und die bisher noch nicht gefasst wurden. Er soll am 30. Mai 2019 für eine Nacht in das Hotel eingecheckt haben, blieb aber schließlich bis zum 22. Januar 2022.

Die genauen Details dieses cleveren Plans sind nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass der Betrug darin bestand, die Rechnungen anderer Gäste zu manipulieren oder sie heimlich auszutauschen.

Dieser dreiste Betrugsversuch wurde vor kurzem aufgedeckt, was die Notwendigkeit besserer Sicherheitsmaßnahmen in der Hotelbranche unterstreicht.