Mann tötet Betrüger während Date: Kehrt zurück, als ob nichts gewesen wäre

Ein Mann unterbricht seine Verabredung, um einen falschen Parkwächter zu töten, und kehrt dann zum Restaurant zurück als ob nichts gewesen wäre, wie aus Gerichtsakten hervorgeht

Erick Aguirre, 29, sagte seiner Verabredung angeblich, dass "alles in Ordnung" sei und er den Mann nur erschreckt habe, nachdem er vom Parkplatz zum Restaurant Rodeo Goat zurückgekehrt war. Ein texanischer Mann, der bei einer Verabredung 40 Dollar für das Parken bezahlte und erst in einem Burgerrestaurant in Houston erfuhr, dass er betrogen worden war, ging angeblich zurück und erschoss den Mann, der sich als Bedienung ausgab, tödlich und kehrte dann zum Abendessen zurück, so die Gerichtsakten.

Erick Aguirre erschien am Donnerstag vor Gericht, um sich wegen Mordes im Zusammenhang mit dem Tod des 46-jährigen Elliot Nix am 11. April zu verantworten. Seine Kaution wurde auf 200.000 Dollar festgesetzt. Sein Anwalt, Brent Mayr, lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Polizei sagt, dass Aguirre und seine Verabredung ihre Fahrzeuge in der Nähe des Restaurants in der Innenstadt geparkt hatten, als Nix sie ansprach und sagte, dass das Parken ihrer Autos jeweils 20 Dollar kosten würde, wie es in einer eidesstattlichen Erklärung heißt.

Aguirre bezahlte die 40 Dollar, erfuhr aber später von einem Angestellten des Restaurants, dass Nix nicht für den Parkplatz arbeitete und sie betrogen hatte, so die Polizei.