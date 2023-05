Eigentlich sollte keine tierliebende Person gezwungen sein, zwischen dem geliebten Haustier und seinem Partner zu entscheiden. Doch genau dies verlangte eine Frau von ihrem Freund. Seine Reaktion geht um die Welt.

Als ein Mann und seine Partnerin vier Jahre lang zusammen waren, beschlossen sie, dass die Zeit reif war, zusammenzuziehen. In diesem Moment überraschte sie ihn mit einer plötzlichen Forderung. Sie sagte, dass sie seinen Beagle, Molly, nicht mochte, und stellte ein Ultimatum: Sie oder der Hund.

Stellt Annonce auf Craiglist

Offensichtlich war es eine schwere Entscheidung, die er treffen musste. Glücklicherweise brauchte er jedoch nicht lange, um die richtige Entscheidung zu treffen. Kurz darauf gab er diese brillante Anzeige auf Craigslist auf:

© happiest.net

"MEINE Freundin kann meinen Beagle Molly nicht leiden. SO muss ich sie wieder abgeben. Sie ist eine reinrassige Hündin aus einer wohlhabenden Gegend und ich habe sie seit 4 Jahren. Sie spielt gerne Spiele. Sie ist nicht vollständig ausgebildet. Sie hat lange Haare und ist daher etwas pflegeintensiv, vor allem die Nägel, aber sie liebt es, sie machen zu lassen. Sie ist die ganze Nacht wach und kläfft, schläft aber, während ich arbeite. Frisst nur das beste und teuerste Futter. Begrüßt dich NIE an der Tür nach einem langen Tag oder gibt dir bedingungslose Liebe, wenn du niedergeschlagen bist. Sie beißt nicht, aber sie kann verdammt gemein sein!

© happiest.net ×

Also... ist jemand an meiner 30 Jahre alten, egoistischen, bösen, geldgierigen Freundin interessiert? Kommt und holt sie euch! Ich und mein Hund wollen sie so schnell wie möglich wieder haben!"