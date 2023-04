Nächster Indiana Jones soll der letzte Teil sein

Harrison Ford spielt den heldenhaften Archäologen seit 1981, aber 'Indiana Jones und das Rad des Schicksals' wird der letzte Film der Reihe sein.

Für den letzten Auftritt übernimmt Steven Spielberg nicht die Regierolle, sondern übergibt diese Rolle an James Mangold. Spielberg wird jedoch weiterhin als ausführender Produzent an Bord sein. Mangold sagte, er habe zu Beginn des Films sein „Bestes“ getan, um den Oscar-prämierten Filmemacher Spielberg zu kanalisieren, der bei den vier vorherigen Filmen der Franchise Regie führte.

Spielberg wieder mit an Bord

Mangold, der auch bei den Superheldenfilmen The Wolverine und Logan Regie geführt hat, sagte: "Steven hatte einen großen Einfluss auf meine Arbeit, noch bevor ich in einen Film wie diesen eingetreten bin, also habe ich versucht, einfach in meiner eigenen Stimme zu bleiben."

Auf der D23 Expo von Disney bekamen die Leute einen ersten Blick auf den Film. "Wir haben eine wirklich großartige Geschichte zu erzählen und einen Film, der euch in den Arsch treten wird." Zudem bestätigten die Macher, das der fünfte Teil von Indiana Jones gleichzeitig der letzte Teil sein wird. Am 30. juni startet er in den heimischen Kinos.