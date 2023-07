So viel Kalorien aß Sieger der Hotdog-Essmeisterschaft in 10 Minuten

Vor jedem Wettkampf nimmt Chestnut seine Herangehensweise sehr ernst und reinigt seinen Körper zwei Tage lang von allem, damit er bereit ist, den Berg an Nahrung zu sich zu nehmen.

Zum 16. Mal ließ die Essmaschine Joey Chestnut seine Konkurrenten hinter sich und verschlang beim Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest unglaubliche 62 Hotdogs. Und was noch beeindruckender ist als die schiere Menge an verarbeitetem Fleisch, die er zu verzehren vermochte, ist, dass Chestnut dies in nur 10 Minuten schaffte.

Hoher Kalorienverbrauch

© getty ×

Um diese Menge in den richtigen Kontext zu setzen: Laut dem Gesundheitsindex des Herstellers sind das kolossale 17.920 Kalorien, also mehr als der Verzehr einer Woche. Aber nicht nur der Kaloriengehalt ist beachtlich, sondern auch der Fett-, Salz- und Zuckergehalt. Nun, die empfohlene Tagesdosis an Natrium liegt bei nur 2.300 mg, Joey hingegen hat satte 48.980 mg zu sich genommen. An Zucker nahm er 124 g zu sich - die empfohlene Menge liegt bei 24 g - und an Fett verbrauchte die Wettbewerbslegende 1.116 g.

Joey sprach über seinen einzigartigen Lebensstil: "Die meisten Menschen kennen das Gefühl, sich nach Thanksgiving aufgebläht und müde zu fühlen. So ähnlich ist es auch bei mir, nur ganz, ganz schlimm. Die Leute haben mir gesagt, dass sie die Hot Dogs riechen können. Ich kann sie wirklich nicht riechen, aber der Schweiß danach fühlt sich klebrig und fettig an. Meine Freundin sagt, es riecht anders."